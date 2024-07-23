Karşılıksız çek sayısında rekor! Uzmanlar uyardı: Ödeme aracıydı, kredi aracı oldu

23 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:54

BES teminatlı kredi dönemi başladı! 4 banka harekete geçti: Tutar 2 milyon liraya kadar çıktı

BES teminatlı kredi dönemi başladı! 4 banka harekete geçti: Tutar 2 milyon liraya kadar çıktı

Ticaret hayatının en önemli ödeme araçlarından olan çekler son günlerde mağduriyetlere neden oldu. Karşılıksız çek sayısı geçen yıla göre rekor seviyelere çıkarken icra takipleri de arttı. Hukukçulardan uyarı geldi.

KARŞIKLIKSIZ ÇEKTE REKOR

Karşılıksız çekler, alınamayan ödemeler firmaları zor durumda bıraktı. Bu nedenler iflas eden ve iflasın eşiğinden dönen firma sayısı da arttı. Bu yılın ilk altı ayında karşılıksız çek sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 80’e yaklaştı, 62 bin 597’den 111 bin 886’ya yükseldi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en çok sorun yaşanan iller.

“ÖDEME ARACIYKEN KREDİ ARACINA DÖNDÜ”

Konuyla ilgili olarak konuşan Avukat Mustafa Zafer, “Çek bir ödeme aracıyken sanki bir kredi aracına döndü. Bunlar bir noktada patladı. 68 milyara dayanan karşılıksız çek oranıyla karşı karşıya kaldı. 2024 yılında 5 milyon yeni icra takibi açıldı” dedi.

Uzmanlar, çeki kesenlerin de alanların da dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

Karşılıksız çek sayısındaki artışla birlikte esnaf da kendince önlem alıyor. Esnaflar, çekle ödeme yapmak isteyen müşterilerinden teminat istemeye ya da ön ödeme almaya başladı.