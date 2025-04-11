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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kartlı harcamalarda 4 yılın en sert düşüşü!

Kartlı harcamalar 4 Nisan haftasında sert fren yaptı. TCMB verilerine göre haftalık bazda yüzde 24 düşüş yaşanırken, 4 haftalık ortalama artış hızı yüzde 36,5’e gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi.

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KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 16:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanan Bloomberg HT'nin analizine göre, 4 Nisan ile sona eren haftada kartlı harcamalarda dikkat çeken bir yavaşlama yaşandı. 4 haftalık ortalama yıllık artış oranı yüzde 36,5’e kadar gerileyerek 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Kartlı harcamalarda 4 yılın en sert düşüşü!

KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 24 DÜŞTÜ

Haftalık bazda ise kartlı harcamalar yüzde 24 düşüş göstererek 320,9 milyar TL seviyesine geriledi. Bu sert düşüş, harcama kategorilerine de net bir biçimde yansıdı.
En çarpıcı gerileme eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri kaleminde yaşandı. Bu alandaki harcamalar bir önceki haftaya göre yüzde 65 oranında azaldı. Araç kiralama harcamaları da yüzde 41’lik düşüşle ikinci sırada yer aldı.

Kartlı harcamalarda 4 yılın en sert düşüşü!

MARKET HARCAMALARI AZALDI

Gıda tarafında da tüketim alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden veriler ortaya çıktı. Market harcamaları haftalık ölçekte yüzde 18 oranında geriledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı harcamaları nereden bakılır?
Müşterisi olunan bankanın tüm şube ve ATM'lerinden kredi kartı borç bilgisi öğrenilebilir. ATM'ye kart yerleştirildikten sonra kredi kartı borç ödeme seçeneğine tıklanarak güncel dönem borcu ve toplam borç görüntülenebilir. Şubelerde ise gişelerden kredi kartı borcu öğrenilebilir.
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#Ekonomi
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