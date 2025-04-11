Kartlı harcamalarda 4 yılın en sert düşüşü!

Kartlı harcamalar 4 Nisan haftasında sert fren yaptı. TCMB verilerine göre haftalık bazda yüzde 24 düşüş yaşanırken, 4 haftalık ortalama artış hızı yüzde 36,5’e gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanan Bloomberg HT'nin analizine göre, 4 Nisan ile sona eren haftada kartlı harcamalarda dikkat çeken bir yavaşlama yaşandı. 4 haftalık ortalama yıllık artış oranı yüzde 36,5’e kadar gerileyerek 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 24 DÜŞTÜ

Haftalık bazda ise kartlı harcamalar yüzde 24 düşüş göstererek 320,9 milyar TL seviyesine geriledi. Bu sert düşüş, harcama kategorilerine de net bir biçimde yansıdı.

En çarpıcı gerileme eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri kaleminde yaşandı. Bu alandaki harcamalar bir önceki haftaya göre yüzde 65 oranında azaldı. Araç kiralama harcamaları da yüzde 41’lik düşüşle ikinci sırada yer aldı.

MARKET HARCAMALARI AZALDI

Gıda tarafında da tüketim alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden veriler ortaya çıktı. Market harcamaları haftalık ölçekte yüzde 18 oranında geriledi.