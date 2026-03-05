Menü Kapat
Kasası para dolunca 2500 çalışanla yolları ayırdı

Mart 05, 2026 10:39
1
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, güçlü finansal sonuçlara rağmen küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’üne denk gelen 2.500 çalışanını işten çıkardı. Kararın, yeniden yapılanma ve performans değerlendirmeleri kapsamında alındığı belirtildi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, küresel ölçekte dikkat çeken bir iş gücü düzenlemesine gitti. Banka, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 3’üne karşılık gelen 2.500 kişinin işine son verildiğini duyurdu.

2
Kararın, kurum içi organizasyon yapısını yeniden şekillendirme ve çalışan performansına dayalı değerlendirmeler doğrultusunda alındığı ifade edildi. Yani aslında banka, bir yandan küçülmeye giderken diğer yandan yapıyı yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

ÜÇ KRİTİK BÖLÜM ETKİLENDİ

İşten çıkarmalar bankanın üç önemli bölümünü kapsadı. Buna göre kesintiler Yatırım bankacılığı ve alım satım, Servet yönetimi, Yatırım yönetimi alanlarında gerçekleştirildi.

3
Morgan Stanley, özellikle altını çizdiği bir noktayı da paylaştı: Finansal danışmanlar bu süreçten etkilenmedi.

Banka yönetimi, bazı birimlerde küçülme yaşansa da farklı alanlarda yeni işe alımların gündemde olduğunu da belirtiyor. Yani tablo tamamen küçülme değil; daha çok yeniden konumlanma gibi görünüyor.

4
REKOR GELİR SONRASI GELEN KARAR

Dikkat çekici olan nokta ise zamanlama. Çünkü Morgan Stanley bu kararı, oldukça güçlü finansal sonuçların ardından aldı.

Banka, 2025 yılında rekor seviyede yıllık gelir açıklamıştı. Üstelik Ocak ayında duyurulan 2025 dördüncü çeyrek sonuçları da Wall Street beklentilerinin üzerine çıktı.

5
Rakamlar da bunu doğruluyor; Yatırım bankacılığı gelirleri yüzde 47 arttı, borç yüklenim ücretleri ise neredeyse iki katına çıktı.

Yani gelir tarafında işler iyi gidiyor. Ancak buna rağmen maliyet yönetimi ve verimlilik arayışı, iş gücü düzenlemelerini beraberinde getirmiş durumda.

