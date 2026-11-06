TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:16

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

Kasım 2026 emekli promosyon kampanyaları, bankaların güncel ödeme tutarları ve ek ödül fırsatlarıyla belli oldu. SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik kampanyalarda nakit promosyonlar 21 bin TL’ye kadar çıkarken, ek koşullarla sunulan ödül paketlerinde daha yüksek tutarlara ulaştı. Peki, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:16

Kasım ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyon kampanyalarındaki güncel tutarlar araştırılmaya başladı. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, üç yıllık taahhüt karşılığında alabilecekleri nakit ödemeleri ve ek kampanya avantajlarını karşılaştırıyor. Bankalar, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemelerinin yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta ürünleri gibi şartlarla toplam ödül miktarını artırabiliyor. Kasım 2026 itibarıyla bazı bankaların toplam kampanya paketleri 30 bin TL’yi aşarken, en yüksek nakit promosyon tutarları da 20 bin TL seviyesinin üzerine çıkıyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

KASIM 2026 BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların emeklilere yönelik kampanyalarında koşulsuz nakit ödeme ile ek şartlar karşılığında sunulan toplam ödül miktarını birbirinden ayırmak gerekiyor. İşte Kasım 2026 döneminde paylaşılan kampanya tutarları:

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026

, emeklilere 15 bin TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankanın ek kampanyalarıyla toplam ödül miktarı 25 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu tutara ulaşmak isteyen emeklilerin kredi kartı harcaması, Avans Hesap kullanımı ve sigorta ürünlerine ilişkin kampanya koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

’nın emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, sigorta ve bireysel emeklilik ürünleri üzerinden sağlanan ek ödüllerle toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026

Yapı Kredi, üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilere 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık ve dijital müşteri olma avantajlarıyla toplam ödül miktarı 30 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU VE 90 BİN TL’LİK PAKET

’nın emeklilere yönelik kampanyasında 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi bulunuyor. Bankanın sunduğu finansal pakette ise 40 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL faizsiz avans ve Bankkart Lira avantajları yer alıyor. Bu ürünlerin toplamıyla 90 bin TL’ye varan finansal paket sunuluyor. Ancak söz konusu tutarın tamamı doğrudan nakit promosyon ödemesi olarak değerlendirilmiyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

QNB EMEKLİ PROMOSYONU 20 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

QNB, üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilere maaş miktarına göre 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Paylaşılan kampanya kapsamında ek bankacılık ürünü şartı olmadan sunulan promosyon tutarı, emeklinin aldığı aylığa göre belirleniyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 35 BİN TL’YE KADAR

Şekerbank’ın emekli promosyon kampanyasında koşulsuz nakit ödeme 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, sigorta poliçesi ve vadesiz hesap bakiyesi gibi koşullarla toplam ödül miktarı 35 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

DenizBank, emeklilere maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. KMH kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımına bağlı ek ödüllerle toplam promosyon paketi 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Albaraka Türk’ün emekli promosyon kampanyasında nakit ödeme tutarı 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması, fatura talimatları ve yedek hesap tanımlarıyla birlikte toplam ödül miktarı 30 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026

Akbank, üç yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Kampanya kapsamında emeklilere özel kredi fırsatları da sunuluyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU 21 BİN TL

Vakıf Katılım’ın emeklilere yönelik kampanyasında 21 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre bu tutar için ek bankacılık ürünü kullanma şartı aranmıyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

HALKBANK VE VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank ve VakıfBank’ın emekli promosyon ödemeleri 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında sunulan ödemeler, emeklinin aylık tutarına göre belirleniyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını kampanya sunan bankaya taşımaları ve üç yıllık maaş alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Banka değişikliği e-Devlet üzerinden, banka şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamalarından yapılabiliyor.

Halihazırda başka bir bankadan promosyon alan emekliler de taahhüt sürelerinin bitmesini beklemeden banka değiştirebiliyor. Bunun için önceki bankadan alınan promosyonun kullanılmayan döneme karşılık gelen kısmının iade edilmesi gerekiyor.

Emeklilerin banka tercihi yaparken ilan edilen toplam ödül miktarından ziyade doğrudan hesaplarına yatırılacak nakit promosyonu ve ek kampanya şartlarını incelemesi gerekiyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta gibi koşulların sağlayacağı ek kazanç, bankadan bankaya değişebiliyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

 

ETİKETLER
#Garanti BBVA
#Emekli Promosyonu
#ziraat bankası
#iş bankası
#Yapı Kredi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.