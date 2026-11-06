Kasım 2026 Emekli Promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi banka ne kadar ödüyor?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyon kampanyalarındaki güncel tutarlar araştırılmaya başladı. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, üç yıllık taahhüt karşılığında alabilecekleri nakit ödemeleri ve ek kampanya avantajlarını karşılaştırıyor. Bankalar, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemelerinin yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta ürünleri gibi şartlarla toplam ödül miktarını artırabiliyor. Kasım 2026 itibarıyla bazı bankaların toplam kampanya paketleri 30 bin TL’yi aşarken, en yüksek nakit promosyon tutarları da 20 bin TL seviyesinin üzerine çıkıyor.

KASIM 2026 BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların emeklilere yönelik kampanyalarında koşulsuz nakit ödeme ile ek şartlar karşılığında sunulan toplam ödül miktarını birbirinden ayırmak gerekiyor. İşte Kasım 2026 döneminde paylaşılan kampanya tutarları:

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026

Garanti BBVA, emeklilere 15 bin TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankanın ek kampanyalarıyla toplam ödül miktarı 25 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu tutara ulaşmak isteyen emeklilerin kredi kartı harcaması, Avans Hesap kullanımı ve sigorta ürünlerine ilişkin kampanya koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

İş Bankası’nın emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, sigorta ve bireysel emeklilik ürünleri üzerinden sağlanan ek ödüllerle toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026

Yapı Kredi, üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilere 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık ve dijital müşteri olma avantajlarıyla toplam ödül miktarı 30 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU VE 90 BİN TL’LİK PAKET

Ziraat Bankası’nın emeklilere yönelik kampanyasında 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi bulunuyor. Bankanın sunduğu finansal pakette ise 40 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL faizsiz avans ve Bankkart Lira avantajları yer alıyor. Bu ürünlerin toplamıyla 90 bin TL’ye varan finansal paket sunuluyor. Ancak söz konusu tutarın tamamı doğrudan nakit promosyon ödemesi olarak değerlendirilmiyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYONU 20 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

QNB, üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilere maaş miktarına göre 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Paylaşılan kampanya kapsamında ek bankacılık ürünü şartı olmadan sunulan promosyon tutarı, emeklinin aldığı aylığa göre belirleniyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 35 BİN TL’YE KADAR

Şekerbank’ın emekli promosyon kampanyasında koşulsuz nakit ödeme 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, sigorta poliçesi ve vadesiz hesap bakiyesi gibi koşullarla toplam ödül miktarı 35 bin TL’ye kadar yükseliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

DenizBank, emeklilere maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. KMH kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımına bağlı ek ödüllerle toplam promosyon paketi 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Albaraka Türk’ün emekli promosyon kampanyasında nakit ödeme tutarı 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması, fatura talimatları ve yedek hesap tanımlarıyla birlikte toplam ödül miktarı 30 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026

Akbank, üç yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Kampanya kapsamında emeklilere özel kredi fırsatları da sunuluyor.

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU 21 BİN TL

Vakıf Katılım’ın emeklilere yönelik kampanyasında 21 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre bu tutar için ek bankacılık ürünü kullanma şartı aranmıyor.

HALKBANK VE VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank ve VakıfBank’ın emekli promosyon ödemeleri 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında sunulan ödemeler, emeklinin aylık tutarına göre belirleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını kampanya sunan bankaya taşımaları ve üç yıllık maaş alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Banka değişikliği e-Devlet üzerinden, banka şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamalarından yapılabiliyor.

Halihazırda başka bir bankadan promosyon alan emekliler de taahhüt sürelerinin bitmesini beklemeden banka değiştirebiliyor. Bunun için önceki bankadan alınan promosyonun kullanılmayan döneme karşılık gelen kısmının iade edilmesi gerekiyor.

Emeklilerin banka tercihi yaparken ilan edilen toplam ödül miktarından ziyade doğrudan hesaplarına yatırılacak nakit promosyonu ve ek kampanya şartlarını incelemesi gerekiyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta gibi koşulların sağlayacağı ek kazanç, bankadan bankaya değişebiliyor.