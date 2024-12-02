Kasım ayı dış ticaret verileri belli oldu! Bakan Ömer Bolat'tan açıklama

02 Aralık 2024 11:18 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:13

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin kasım ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 3,1 azalarak 22,3 milyara düştü. Kasım ayında ithalat ise yüzde 2,4 artış ile 29,6 milyar dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı da yüzde 27 oranında azaldı.

Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Bolat, Kasım ayı​ dış ticaret verilerini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye'nin ihracatı kasımda geriledi.

TÜRKİYE'NİN İHRACATI KASIMDA GERİLEDİ

Bakan Ömer Bolat'ın açıklaması şöyle:

"Ekonomik programımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Kasım'da ihracat yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar oldu. Son 18 ayın 11'inde o ayın ihracat rakamlarını sizlerle birlikte kırmış bulunuyoruz. Geçen yıl kasım ayında bu rakam 23 milyar dolar idi.

Enerji ve altın ihracatındaki düşüş Kasım ayı ihracat rakamımızdaki düşüşte etken. İşlenmemiş altın ihracatımız Kasım'da yüzde 62 azaldı.

Yılın ilk 11 ayında net ihracat 5,80 milyar dolar artarak 238,5 milyar dolara ulaştı. İngiltere, Suudi Arabistan, ABD, Hollanda ve Mısır'a ihracatımız arttı.

EURO VE DOLAR GERİLEMEDE ETKİLİ OLDU

Euro/dolar paritesindeki gerileme de ihracatta düşüşe yol açtı. Trump yönetiminin kazanması ile dolar lehine ciddi bir kuvvetlenme söz konusu oldu. Parite, 1,05'e kadar geriledi.

Yeni bilgisayarlı sistemin Faz 5 sürecine geçiş zorlukları oldu. Transit ticarette Faz 5'e geçişe bütün ülkeler uymak zorundaydı. Faz 5'e geçemeyen ülkeler Avrupa ile ihracat ve ithalat yapamayacaktık. 17 Kasım'da bu sisteme geçildi, köklü değişiklikler gerekiyordu. Bir iki gün yavaş tempoda yeni sisteme uyum sağlandı. Bunun da bize 500-600 milyon dolarlık kaybı oldu.

KASIM AYINDA İTHALAT ARTTI

Kasım ayında ithalat yüzde 2,4 artış ile 29,6 milyar dolar oldu. Ocak-kasım döneminde ithalat yüzde yüzde 6,4 oranında azalışla 311,7 milyar dolara geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIMDA ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 22 artışla 7,3 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 27 düştü. 11 ayda dış ticaret açığı yüzde 27 oranında azalışla 73,2 milyar dolar geriledi.