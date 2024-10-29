Kasım ayı e-ticaret için doping olacak! 500 milyar liralık rekor ciro bekleniyor

29 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:14

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayında düzenlenecek indirim kampanyalarının e-ticaret hacmini 500 milyar liranın üzerine çıkararak yeni bir rekora imza atmasını beklediklerini açıkladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Türkiye'de her yıl gelenek haline gelen kasım indirimleri için markaların ve e-ticaret​ pazar yerlerinin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını duyurdu. BMD Başkanı Sinan Öncel, tüketicilerin kasım indirimlerini heyecanla beklediğini vurgulayarak, bu dönemde yapılan kampanyaların markaların stoklarını eritmesine ve tüketicilerin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasına olanak tanıdığını belirtti.

E-TİCARET SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Öncel, alım gücünün zayıflamasıyla birlikte tüketicilerin gıda dışındaki harcamalarını ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Temmuz ayından bu yana üye markaların satışlarında düşüş gözlemlendiğini belirten Öncel, bu durumu kasımda sona erdirmek istediklerini dile getirdi.

Kasım ayında, bazı ürün gruplarında yüzde 25’ten yüzde 70’e kadar indirimler​ yapılmasının beklendiğini söyleyen Öncel, özellikle 11 Kasım'daki "Bekarlar Günü" ve 29 Kasım'daki "Efsane Cuma" gibi özel günlerde alışverişin zirveye ulaşacağını öngördü.

SİBER DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI YAPTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kasım ayının e-ticaret hacminin en yüksek olduğu dönemlerden biri olduğunu ve bu yıl da benzer bir tablo beklediklerini kaydetti. Ayrıca, e-ticaret hacminin kasım ayında 500 milyar lirayı aşarak rekor kırmasını öngören Öncel, indirimlerin yüksek talep oluşturmasına rağmen enflasyonla mücadeleye de katkıda bulunacağını belirtti.

Tüketicilere, özellikle online alışverişlerde siber dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları ve alışverişlerini resmi siteler üzerinden yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Öncel, ödemelerin güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesini önerdi.