Kasım ayı kira zam oranı netleşti! İşte konut ve iş yerleri için kira artış oranı

04 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:06

Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. TÜFE ortalaması ile belirlenmeye başlanan kira zam oranı bu verinin ardından belli oldu. Ev sahibi ve kiracısını ilgilendiren kasım ayı kira artış oranı enflasyon rakamları ile netleşti. İşte 12 aylık enflasyon ortalaması ve güncel kira zam tavanı.

Konut​ ve işyeri​ için kasım​ ayı kira artış oranı hesaplaması belli oldu. Kasım ayı​ kira zam oranı TÜİK'in ekim ayı enflasyon​ rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. İşte 2024 kasım ayı konut ve işyeri kirasına en fazla yapılacak artışı oranı.

EKİM AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?

Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 4 Kasım 2024 Perşembe günü saat 10.00 da açıklandı.

TÜFE 2024 yılı ekim ayında aylık 2,88 yıllık ise 48,58 oldu. Böylece 12 aylık ortalama yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Gözler kasım ayı kira artış oranına çevrildi. Kira artış oranı, TÜFE'deki artış oranına göre netleşti.

TÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek. Kiracılar, yeni kontratlarını düzenlerken bu orana dikkat etmeli, ev sahipleri de bu oranı göz önünde bulundurarak kiralarını güncellemeli.