Kasım ayı sıfır faizli kredi kampanyaları güncellendi! Nakit para isteyenler için bankalar sınırları zorluyor

13 Kasım 2024 16:06 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:30

Nakit sıkıntısı çekenler için kasım fırsatları bankalar tarafından duyuruldu. Sıfır faizli kredi kampanyaları ile yeni müşteri kazanma iştahıyla bankalar resmen sınırları zorlamaya başladı. Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı. Vatandaşlar ise düşük faizli hatta sıfır faizli kredi imkanlarını yakından takip ediyor.

Mehmet Şimşek'ten S&P kredi notu değerlendirmesi! "Göstergelerimiz daha yüksek notu ima ediyor"

Mehmet Şimşek'ten S&P kredi notu değerlendirmesi! "Göstergelerimiz daha yüksek notu ima ediyor"

Bankalar yeni müşterileri için özel sıfır faizli kredi imkanlarını genişletti. Güncellenen kampanya limitleri kasım ayında vatandaşın yüzünü güldürecek. Özellikle ihtiyaç kredisi için yüksek faiz ödemek istemeyenler için fırsat niteliğinde kampanyalar çerçevesinde, bazı bankalar sıfır faizli kredi miktarını 50 bin TL’ye kadar çıkardı. İşte '0' faizli kredi veren bankalar tam listesi.

BANKALARIN SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI GENİŞLEDİ

Bankalar, yeni müşteri çekmek için sınırları zorluyor. Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızışırken limitler güncellendi. İhtiyaç kredisinde faizler yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'ya kadar yükselmişken yüksek faiz ödemek istemeyen vatandaş ise bu kampanyalara büyük ilgi duyuyor.

Bankaların 50 bin liraya kadar sunduğu sıfır faizli krediler 6 aya kadar vadeli oluyor.

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR TAM LİSTESİ

Enpara.com 50 bin lira,

TEB 50 bin lira,

Akbank 45 bin lira,

Garanti BBVA 45 bin lira,

Türkiye İş Bankası 25 bin lira,

Denizbank 25 bin lira,

QNB 20 bin lira,

ON Dijital Bankacılık 15 bin lira.

BANKA KREDİ NOTU KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Kredi almak isteyen kullanıcılar için kredi notu oldukça büyük önem taşıyor. Kredi çekeceklerin bilmesi gereken en önemli etmen kredi notu.

Bankalar öncelikle Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih ediyor. Kredi notunun yeterli olması kredi başvurularının onaylanmasını sağlar.

1850 ve üstü kredi notu olanlara kişiye özel faiz oranı adı altında en düşük faizi uygulayarak kredi veriyor. Not 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyesi azalıyor.

1 AYDA KREDİ NOTU NE KADAR YÜKSELİR?

Kredi notunu ayda 100-150 puan artırmanız mümkün. Kredi notunuzu yükseltmek için yapılması gerekenler şöyle;

Faturalarınızı Düzenli Ödeyin.

Takibe Düşen Borçlarınızı Yapılandırın.

Gecikmiş Ödemelerinizi Takibe Düşmeden Ödeyin.

Düzenli Ödeme Yapın.

Asgari Tutar Yerine Borcun Tamamını Ödeyin.

OLUMSUZ KREDİ BAŞVURUSU KAÇ PUAN DÜŞÜRÜR?

Kredi başvurusu Findeks kredi notu belirlemesinde olumsuz etki etmez. Bu yüzden kredi başvurusu yapmak kredi notundan puan düşürmez.