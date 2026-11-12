Kasım ayı TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi günleri 2026! Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Güngören, Sancaktepe, Ataşehir…

TOKİ İstanbul’da 1071 kiralık konut projesini hayata geçiriyor. 3 yıl boyunca vatandaşlar kiralık konut kampanyasından yararlanabilecek. 3 yılın sonunda ise konutlar başka kişilere kiraya verilecek. Konut tesliminden itibaren ilk 12 ay tahsis bedeline artış uygulanmayacak. İlk artış 12 ayın sonrasındaki Ocak ayında TÜFE esasına göre yapılacak. Tahsis sözleşmesi imzalanmadan önce 1 aylık tahsis bedeli tutarında teminat alınacak. Tahsis süreci sonunda kiralık konut kampanyasından yararlanan vatandaşların herhangi bir borcu veya konutta oluşmuş bir zarar bulunmaması halinde tahsis bedeli depozito da olduğu gibi iade edilir. Kiralık konut kampanyasında süre devam ederken (3 yıl) bağımsız bir konut taşınmazı alması durumunda süre otomatik olarak sona erer ve tahliye başlatılır. TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi ayrı günlere yayılacak. Peki Kasım ayı TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi günleri açıklandı mı? İşte, kura çekimine ilişkin detaylar…

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ 2026 GÜNLERİ AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında kura çekiminin Ekim ayı içerisinde yapılacağını duyurmuştu. Kiralık konut kampanyasında kura çekimi tarihleri sarkarken kura çekiminin yıl sonu bitmeden tamamlanması bekleniyor.

Kasım ayı içerisinde TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimlerinin Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy gibi ilçelerde tamamlanması ön görülüyor.

Kura çekiminin öngörülen tarihte yapılmaması sebebiyle anahtar teslimi tarihlerinin de değişmesi beklenirken yıl sonuna kadar hak sahiplerinin kiralık konutlara yerleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında piyasa fiyatının altında olacak kira tutarları belli oldu. 1+1 ev hakkı elde edenler için 10 bin lira, 2+1 konut hakkı elde edenler için kira bedeli 12 bin lira, 3+1 konut sahipleri için 15 bin lira ve 4+1 konutlar için ise konut kiraları 18 bin lira olacak.

Konutlar sadece hak sahibi ve birinci derece yakınlar tarafından ikamet amacıyla kullanılabilirken, konutlar boş bırakılmayacak. Teslim tarihinden itibaren azami tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak.

Tahsis süresi boyunca, hak sahiplerinin tahsis şartlarını taşımaya devam edip etmediği, yıllık olarak kontrol edilecek. Yeni bir konut edinme, medeni hal, genel hükümlere uyum ve fiili ikamet gibi durumlarda yeniden değerlendirme yapılacak.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT HANGİ DURUMLARDA TAHLİYE EDİLİR?

Başvuru ve denetim süreçlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda sözleşme imzalanmayacak.

Tahsis süresi boyunca yapılan yıllık kontrollerde tahsis sahibi veya eşinin şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya sözleşmeye aykırı davranıldığının tespit edilmesi durumunda tahliye süreci başlatılacak.

Bir takvim yılı içinde tahsis bedelinin ödenmesinde iki kez temerrüde düşülmesi veya aidat/ortak giderlerin iki kez vadesinde ödenmemesi ve ihtara rağmen ödenmemesi durumunda tahliye edilebilecek.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT DAĞILIMI

Arnavutköy 90 konut

Ataşehir 96 konut

Başakşehir 50 Konut

Beyoğlu 2 Konut

Gaziosmanpaşa 289 konut

Güngören 19 konut

Kartal 19 konut

Maltepe 235 konut

Sancaktepe 85 konut

Tuzla 76 konut

Ümraniye 98 konut

Üsküdar 12 konut