Kasım indirimleri geride kaldı: Şimdi sıra yıl sonu kampanyalarında! Bunlara dikkat etmezseniz dolandırılabilirsiniz

30 Kasım 2024 15:42 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 15:44

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, kasım kampanyalarının ardından başlayacak yıl sonu indirim sezonu öncesinde vatandaşlara alışverişte bilinçli davranma çağrısı yaptı. Kılıç, "Alışveriş öncesinde ihtiyaçlar doğru belirlenmeli, alınacak mal veya hizmeti satan işletmeler hakkında ön inceleme yapmalı, indirim oranları araştırılmalı" dedi.

Kasım ayındaki indirim​ kampanyalarının ardından tüketiciler, yılın son ayında yapılacak indirimlere odaklanmış durumda. Özellikle e-ticaret​ platformlarında düzenlenen kampanyalar, tüketicilere çeşitli fırsatlar sunarken aynı zamanda bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Yanıltıcı indirimler, lojistik aksamalar, yanlış ürün gönderimi, ürün bedeli tahsil edilmesine rağmen ürün teslimatının yapılmaması ve cayma hakkının kullandırılmaması gibi problemler, tüketici mağduriyetlerine yol açabiliyor.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, kampanyalı satışların yoğun olduğu dönemlerde denetimlerin artırılmasının önemine dikkat çekti. Kılıç, piyasanın yalnızca işletmelerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini belirterek, denetimlerin artırılmasının tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi adına önemli olduğuna vurgu yaptı.

E-TİCARET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARI YAPTI

E-ticaret yoluyla mal ve hizmet satın alan tüketicilerin dolandırıcılık risklerine karşı bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken Kılıç, "Bu tür bilgilendirmeler sayesinde tüketicilerin dikkatleri dolandırıcılık risklerine çekilecek ve mağduriyetlerin önlenmesinde önemli adımlar atılacaktır" ifadelerini kullandı. Bazı işletmelerin indirim dönemlerini fırsat bilerek tüketicileri mağdur edebileceğini ifade eden Kılıç, mağduriyetlerin hızlı bir şekilde çözülmesi için il ticaret müdürlükleri ve belediyelerin tüketici şikayetleri için özel birimler oluşturmasının faydalı olacağını belirtti.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMANIN ÖNEMİ

Tüketicilere alışveriş öncesinde ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri ve isteklere değil ihtiyaçlara öncelik vermeleri gerektiğini söyleyen Kılıç, "Satın almayı düşündüğünüz ürün veya hizmetin satıcısı hakkında ön araştırma yapın. Gerçekçi olmayan indirim oranlarına karşı dikkatli olun ve işletmenin vergi kaydı, adres bilgisi gibi resmi bilgilere sahip olduğundan emin olun." dedi. Çevrim içi alışverişlerde güvenilirliği teyit etmenin önemine dikkat çeken Kılıç, SSL sertifikası ve 3D güvenlik sistemlerinin bulunduğu internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ödeme yapmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme metinlerinin dikkatlice okunması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Özellikle sosyal medya kanalları üzerinden yönlendirilen şüpheli sayfalardan uzak durulmalı. Mobil bankacılık işlemlerinde satıcıya ait olmayan farklı isim ve unvanlara EFT ya da havale yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Son olarak Kılıç, tüketicilere bilinçli bir şekilde hareket ederek yıl sonu alışverişlerini güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamaları için tavsiyelerde bulundu.