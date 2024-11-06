Kasım mevduat faiz oranları yüzde 56'ya çıktı! 100 bin liranın getirisi yatırımcısının yüzünü güldürdü
Kasım ayı mevduat faizi oranları yatırımcılar için yeniden ilk alternatif olmaya başladı. Artan faiz oranları ve bankaların müşteri çekmek adına kıyasıya yarışı faizleri fırlattı. En yüksek mevduat faizi veren bankalarda oran yüzde 56’ya kadar yükseldi. 100 bin liranın faiz getirisi ise yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte bankaların ‘hoş geldin’ ya da ‘tanışma’ faizi kampanyaları.
Mevduat faizinde son durum yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. 100 bin TL'nin aylık getirisi hızla yükseliyor. . Merkez Bankası'nın faiz indirimi için tahminler gelmeye devam ederken mevcut müşteriler için kısa vadeli TL mevduat faizi oranları yukarı çekildi. Müşteri bazlı sunulan TL mevduat faizi oranları yüzde 56’ya kadar çıktı.
MEVDUAT FAİZ ORANLARI FIRLADI
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında politika faizi yüzde 50'ye kadar yükselmişti. Karardan bu yana bankalar peş peşe faiz oranlarını güncelledi. Yeni müşteri kazanma amacıyla yapılan bazı kampanyalarda bu oran yüzde 56’ya kadar yükseldi.
En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu.
BANKALARIN FAİZ YARIŞI YATIRIMCIYA YARADI
100 bin liranın getirisi artarken yeni müşteri kazanma amacıyla yapılan bazı kampanyalarda oranlar 56’yı gördü. Ancak yine de faiz getirileri hem bankadan bankaya hem vadeye hem de bakiyeye göre değişiyor.
KAMU BANKALARININ FAİZ ORANLARI
Kamu bankalarında ise yeni mevduat müşterilerine sunulan faiz oranları en fazla yüzde 50.5 oldu. Ancak oran genel olarak yüzde 49 ila yüzde 53 aralığında seyrediyor.
100 BİN LİRANIN GETİRİSİ UÇTU
Yeni oranlarla birlikte 100 bin lirası olan bir vatandaş 32 günlük vade sonunda 4 bin 500 liraya yakın bir net kazanç sağlıyor.
ON PLUS
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 56
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104.406,56 TL
Net kazanç: 4.406,56 TL
TEB
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104.091,8 TL
Net kazanç: 4.091,8 TL
ING
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104.091,8 TL
Net kazanç: 4.091,8 TL
DENİZBANK
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 49
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103.855,74 TL
Net kazanç: 3.855,74 TL
İŞ BANKASI
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 49
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103.855,74 TL
Net kazanç: 3.855,74 TL
YAPI KREDİ
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103.619,67 TL
Net kazanç: 3.619,67 TL
GARANTİ
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103.619,67 TL
Net kazanç: 3.619,67 TL
EN PARA
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 39
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103.068,85 TL
Net kazanç: 3.068,85 TL