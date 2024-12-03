Kasımda otomobil satışlarında yükseliş! 2024’te 1 milyonu geçti

03 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:11

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) Ocak-Kasım 2024 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri açıkladı. Kasımda otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 oldu. Otomobil pazarını yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

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Son iki ayda markaların yaptığı agresif kampanyaların etkisiyle otomotiv satışlarında yükseliş verilere yansıdı. Kasımda otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 büyüyerek 26 bin 499'a yükseldi. Otomotiv satışları kasımda 1 milyon barajını aştı.

KASIM​ AYINDA OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak toplam 94 bin 595 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise bu artış yüzde 12,2 oranında gerçekleşerek 26 bin 499 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomobil ve hafif ticari araç pazarları, son on yılın Kasım ayı ortalamalarına göre yüzde 43,7 oranında bir artış gösterdi. Özellikle otomobil pazarı, on yıllık ortalamalara göre yüzde 34,7 artış sağladı.

OCAK KASIM DÖNEMİ SATIŞLARI

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 oranında azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları ise geçen yıl ile aynı oranda yani yüzde 0,5 artış göstererek 845 bin 530 adet olarak belirlendi. Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 4,4 oranında bir azalma ile toplam satış 222 bin 730 adet oldu.

Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.