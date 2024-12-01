Kasımda sofraya yansıyan fark açıldı! Üreticiden tüketiciye yolculukta ne oluyor?

01 Aralık 2024 11:18 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:39

Kasım ayında üretici ve market arasındaki fark açıldı. Kasım ayı üretici market fiyatları, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıkladı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 253,7 ile limonda görüldü. Kasım ayında markette 42 ürünün 38’inde fiyatlar artarken, 4’ünde düştü.

Kasım​ ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı​ vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Kasım ayında markette 42 ürünün 38’inde fiyatlar artarken sadece 4’ünde geriledi. Konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, aylık ve yıllık fiyat girdilerini yorumladı. ÜRETİCİ VE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI BÜYÜDÜ Kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 253,7 ile limonda görüldü Limondaki fiyat farkını; yüzde 204,9 ile patates,

yüzde 197,4 ile kuru kayısı,

yüzde 193,1 ile havuç,

yüzde 188,7 ile antepfıstığı takip etti. Limon​ 3,5 kat, patates ve kuru kayısı 3 kat, havuç ve antepfıstığı 2,9 kat fazlaya satıldı. Üreticide 8 lira 25 kuruş olan limon 29 lira 18 kuruşa,

6 lira 13 kuruş olan patates 18 lira 69 kuruşa,

135 lira olan kuru kayısı 401 lira 52 kuruşa,

11 lira 50 kuruş olan havuç 33 lira 71 kuruşa,

240 lira olan antepfıstığı 693 liraya markette satıldı. MARKETTE PATLICANIN ÜRETİCİDE İSE KARNABAHARIN FİYATI ARTTI Markette fiyatı en fazla artan ürün; Yüzde 69,2 ile patlıcan,

yüzde 47,5 ile domates,

yüzde 42,3 ile kuru soğan,

yüzde 39,4 ile karnabahar oldu. Markette fiyatı en fazla azalan ürün; yüzde 17,2 ile portakal,

yüzde 4,4 ile limon,

yüzde 3,2 ile tavuk eti oldu. KASIMDA ÜRETİCİ FİYATLARI “Kasım ayında üreticide 34 ürünün 20’sinde fiyat artışı olurken 7’sinde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü; yüzde 17,5 ile limon,

yüzde 15,1 ile kabak,

yüzde 10,8 ile zeytinyağı,

yüzde 4,2 ile havuçta görüldü. Üreticide en çok fiyat artışı; yüzde 153,4 ile karnabahar,

yüzde 113,8 ile beyaz lahana,

yüzde 100 ile patlıcan ve kuru soğanda oldu. AYLIK VE YILLIK GİRDİ FİYATLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER Kasım ayında, Ekim ayına göre; amonyum sülfat gübresi yüzde 3,6,

DAP gübresi yüzde 2,3,

amonyum nitrat gübresi yüzde 1,5,

ÜRE gübresi yüzde 1,

20.20.0 kompoze gübresi yüzde 0,8 oranında arttı. Geçen yılın Kasım ayına göre son bir yılda; amonyum sülfat gübresi yüzde 29,3,

DAP gübresi yüzde 24,

20.20.0 kompoze gübresi yüzde 15,

ÜRE gübresi yüzde 13,8,

amonyum nitrat gübresi yüzde 12,7 oranında arttı. Kasım ayında Ekim ayına göre; besi yemi yüzde 2,2,

süt yemi yüzde 1,8, Son bir yılda; süt yemi yüzde 36,9,

besi yemi ise yüzde 36,1 oranında arttı. Tarım ilacı fiyatları yüzde 25,7 oranında artarken elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 30,4 oranında arttı. Mazot fiyatları aylık yüzde 3,3, yıllık bazda yüzde 17,2 oranında arttı. İlgili Haberler Bakanlık gıda sahtekarları listesini güncelledi! Mide bulandıran detaylar: Ünlü hamburgercide at eti, kaşar peyniri ve tereyağında hile Gıda skandalı ifşaları devam ediyor! Hamburgerde tek tırnaklı eti, zeytinyağlarında büyük oyun