Katar ve Kuveyt LNG tedariki için 15 yıllık anlaşma imzaladı

26 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:55

QatarEnergy ve KPC, Kuveyt'e LNG tedariki için 15 yıllık anlaştı. Anlaşma, Katar Enerji İşleri Devlet Bakanı ve QatarEnergy Başkanı ve CEO'su Saad Sherida Al-Kaabi ile KPC Başkan Yardımcısı ve CEO'su Şeyh Nevvaf Suud Al-Nasir Al-Sabah tarafından Kuveyt'te düzenlenen bir törenle imzalandı. Bu yeni anlaşma, KPC ile yapılan ikinci uzun vadeli LNG SPA anlaşması olup, Katar ile Kuveyt arasındaki ikili ticaretin daha da artırılması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

KATAR VE KUVEYT'TEN LNG ANLAŞMASI

Kuveyt, Katar Enerji ile uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşması için ileri düzeyde müzakerelerde bulunuyordu. Görüşmeler sonuç verdi.

QatarEnergy, Kuveyt Devleti'ne yılda 3 milyon tona kadar (MTPA) LNG tedarik etmek için Kuveyt Petrol Şirketi (KPC) ile 15 yıllık bir LNG Satış ve Satın Alma Anlaşması (SPA) imzaladı.

SPA şartlarına göre, sözleşmeye konu LNG hacimleri, Ocak 2025'ten itibaren QatarEnergy'nin konvansiyonel, Q-Flex ve Q-Max LNG gemileriyle Kuveyt'in Al-Zour LNG Terminali'ne gemiden teslim edilecek.

Bu yeni anlaşma, KPC ile yapılan ikinci uzun vadeli LNG SPA anlaşması olup, Katar Devleti ile Kuveyt Devleti arasındaki ikili ticaretin daha da artırılması açısından önemli olarak değerlendiriliyor.