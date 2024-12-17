Kayıp bagaj dönemine son! THY'den Apple'la yeni iş birliği

17 Aralık 2024 12:55 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:05

Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için Apple ile işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan işbirliği anlaşması ile kayıp bagajlar sistem sayesinde konum bilgileri tespit edilebilecek.

Türk Hava Yolları​ (THY), teknolojik anlamda geliştirdiği yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için çalışmalara devam ediyor. Bu bağlamda THY, Apple​ ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan işbirliği​ hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat şu ifadeleri kullandı:

YOLCULARDA BU SİSTEMİ KULLANABİLECEK

"Türk Hava Yolları olarak, bagaj takip sistemimizi geliştirmek amacıyla Apple ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimizi mutlulukla duyurduk. iOS 18.2'nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler.

Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu özelliği kullanmak son derece kolay: Find My uygulaması üzerinden "Konum Paylaş" bağlantısı oluşturup, web sitemiz https://lnkd.in/dhzeadvh üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır.

Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz. Türk Hava Yolları olarak, teknolojiyi seyahat deneyiminizi geliştirmek için kullanmaya kararlıyız. Hep birlikte daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilmeniz için çalışmalarımıza devam edeceğiz."