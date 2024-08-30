Kayısı taban fiyatı açıklandı! TMO duyurdu

30 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:36

Toprak Mahsulleri Ofisi ülkenin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısı taban fiyatını açıkladı. TMO 3 Eylül'de alımlara başlayacak. Kayısıda en yüksek fiyat 155 lira oldu.

ALIMLAR 3 EYLÜL 2024'TE BAŞLIYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden beklenen açıklama geldi. Kuru kayısı alım işlemleri Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO- TOBB Lisanslı Depoculuk A.Ş. lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi yoluyla 3 Eylül 2024'ten itibaren yapılacak.

KAYISI TABAN FİYATI BELLİ OLDU

Bir kilogramda 0-80 arasında tane adeti bulunan jumbo boy kükürtlenmiş kayısının kilo fiyatı 150,

Kükürtlenmemiş jumbo boy kayısı 155 TL,

Bir kilogramda 81-100 arası tane adedi bulunan kükürtlenmiş kayısı 140 TL,

Kükürtlenmemiş kayısı 145 TL,

Bir kilogramda 101-120 tane adedi bulunan kükürtlenmiş kayısı 135 TL,

Kükürtlenmemiş kayısı 140 TL,

Bir kilogramda tane adedi 121-140 arası tane adedi bulunan kükürtlenmiş kayısı 130,

Kükürtlenmemiş kayısı 135,

Bir kilogramda tane adedi 141-160 arası kükürtlenmiş kayısı 125 TL,

Kükürtlenmemiş kayısı 130 TL,

Bir kilogramda tane adedi 161-180 arası kükürtlenmiş kayısı 120 TL,

Kükürtlenmemiş kayısı 125,

Bir kilogramda tane adedi 181-200 arası kükürtlenmiş kayısı 115 TL,

Kükürtlenmemiş kayısı 120 TL,

Bir kilogramda tane adedi 201-220 arası kükürtlenmiş kayısı 110 TL,

Kükürtlenmemiş kayısı 115 TL,

Bir kilogramda tane adedi 221-240 arası kükürtlenmiş kayısı 105 TL,

Kükürtlenmemiş kayısı 110 TL oldu.