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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kayısıda Malatya’nın en büyük rakibi hasada başladı: Kilogram fiyatı dudak uçuklattı!

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezi olan Mersin'in Mut ilçesinde ilk turfanda kayısı hasadı yapıldı ve kilogramı 400-500 TL arasında alıcı buldu. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, ilk hasadın ardından fiyatların bir süre 200-250 TL bandında seyredeceğini öngördü…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 18:23

Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahipken, Mut ilçesi sofralık kayısı üretiminde lider konumda bulunuyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, ilk ürünlerin halde 400-500 TL arasında alıcı bulduğunu paylaştı. Bu hafta sonundan itibaren bölgede kayısı hasadının yoğunlaşmasının beklendiği, fiyatının ise 200 ile 250 TL civarında olacağı belirtildi.

Kayısıda Malatya’nın en büyük rakibi hasada başladı: Kilogram fiyatı dudak uçuklattı!

YÜZDE 20’LİK KAYIP BEKLENTİSİ

Mikroklima özelliğine sahip coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısında bu sene zirai don nedeniyle beklenen 250 bin ton hasadın yüzde 20'lik kayıpla yaklaşık 200 bin ton civarında gerçekleşmesinin umut edildiği kaydedildi.

Kayısıda Malatya’nın en büyük rakibi hasada başladı: Kilogram fiyatı dudak uçuklattı!

200-250 TL’DEN SATILACAK

Kayısı fiyatından memnun olan üretici İshak Akdağ, "Mersin'in Mut ilçesinde turfanda açık hava sofralık kayısının ilk hasadını yaptık kilosunu 500 liradan sattım" dedi. Kayısıda açıkta hasadın başladığını belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilk ürünlerin halde 400-500 TL arasında alıcı bulduğunu bundan sonra ise bir süre 200-250 TL bandında olacağını söyledi. Sofralık kayısıda önemli bir üretim hacmine sahip olan Mut ilçesinde yaklaşık 200 bin ton hasat beklediklerini aktaran Yılmaz, don vurmamış olsaydı bu rakamın 250 bin ton civarında olacağına değindi.

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#fiyat
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#Ekonomi
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