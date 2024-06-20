Kayıt dışı istihdamla mücadeleye devam!

20 Haziran 2024 12:14 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önemli veriler paylaştı.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

HER İLİMİZDE UYGULAYACAĞIZ

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladığımız temel politikalarımızdan olan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarımızı her ilimizde uygulamaya devam ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz plan, program ve stratejilerle sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerini tüm kesimlerle paylaşıyoruz.

▪️2023 yılında bu amaçlarla;

3.153 faaliyet gerçekleştirdik.

1.424 kurum ve kuruluş koordinasyonu sağladık.

1.510.950 bilgilendirici ve eğitici materyal dağıttık.