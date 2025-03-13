Kazandıran belli! İslam Memiş açıkladı: İşte son 2,5 ayın en çok kazandıran yatırımı

Son 2,5 ayda 10.000 lirasını yatırım için kullanan bir vatandaşın gümüş, gram altın ve dolar ve euro arasında hangisinden en çok kazandığı belli oldu. Finans analisti İslam Memiş hesapladı. Dolar bu yatırım araçları arasında en az kazandıran yatırım aracı oldu. İşte zirvenin sahibi.

Son 2,5 ayda 10.000 lirasını yatırım araçlarına koyanlar arasında en çok kazanandıran gümüş oldu. Gümüş yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlarken, gram altın ve euro da değer kazandı. Dolar ise bu süreçte en az kazandıran yatırım aracı oldu. Finans analisti İslam Memiş, "Dolar bir yatırım aracı değildir" cümlesini yeniden hatırlattı.

SON 2,5 AYDA EN ÇOK KAZANDIRAN GÜMÜŞ OLDU

Son 2,5 ayda 10.000 lirasını yatırım araçlarına koyanlar arasında en çok kazananlar gümüşü tercih edenler oldu. Gümüş, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. 2,5 ay önce 10.000 lirasını gram gümüşe yatıran bir yatırımcı, bugün 11.909 liraya sahip. Gümüşün gram fiyatı şu an 39,16 lira seviyesinde. İslam Memiş'e göre 40 liraya ulaşmasına çok az kaldı. Bu yükselişle birlikte gümüş, son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

ALTIN FİYATI GÜCÜNÜ KORUYOR

Gram altın da yatırımcısını sevindirdi. 10.000 lirasını altına yatıran bir kişi, bugün 11.506 liraya ulaştı. Altın, gümüşün ardından en fazla kazandıran ikinci yatırım aracı oldu.

EURO DOLARI GERİDE BIRAKTI

Euro da kazandıranlar arasında yer aldı. 10.000 liralık yatırım, 2,5 ayda 10.825 liraya çıktı. Euro’daki bu yükseliş, doların önüne geçmesini sağladı.

DOLAR SON SIRADA

Dolar ise yatırımcısını pek sevindirmedi. 10.000 lirasını dolara çeviren biri, bugün 10.355 liraya sahip. Bu veriler, doların kısa vadeli bir yatırım aracı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜMÜŞ LİDER OLDU DOLAR GERİDE KALDI

İslam Memiş'in yaptığı hesaba göre, son 2,5 aylık verilere bakıldığında yatırımcısına en çok kazandıran araç gümüş oldu. Onu altın ve Euro takip etti. Dolar ise en az kazandıran yatırım aracı olarak listede son sırada yer aldı.

NE KAZANAN VAR NE DE GÜVEN

Aralık ayında başlayıp Mart ayına kadar süreceği kusursuz fırtınayı ilk haber veren kişi olduğunu aktaran İslam Memiş, bu süreçte yatırımcıların büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığını aktardı. Özellikle New York Borsası, son 2,5 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Küresel piyasalardaki belirsizlik, yatırımcı güvenini sarsarken, sadece hisse senetleri değil, dijital varlıklar da büyük darbeler aldı. Bitcoin, 109.000 dolardan 76.578 dolara gerileyerek yatırımcılara ağır kayıplar yaşattı.

Öte yandan, borsada ve döviz piyasalarında kazanç sağlamak neredeyse imkansız hale geldi. Küresel risk primi, 2020’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, ekonomik belirsizlik her geçen gün daha da artıyor. Memiş, piyasaların yönünü kestirmenin zorlaştığını ve öngörü yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

Piyasalardaki bu türbülansın önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceği ise belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar tedirgin, deneyimli uzman ise risklerin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.