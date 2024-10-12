Kazandıranlar ve kaybettirenler belli oldu! Bu hafta yatırım dünyasında fırsatlar ve riskler iç içeydi

12 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:38

Dolar, euro, altın, borsa arasından kazandıranlar ve kaybettirenler haftalık bazda belli oldu. Bu hafta piyasalarda fırsatlar ve riskler bir aradaydı. Borsa İstanbul'da endeks kayıpları yaşanırken, altın ve dolar yatırımcısına kazandırdı. İşte yatırımcısının yüzünü güldüren haftanın en çok kazandıran yatırım aracı.

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Yatırım araçlarının haftalık performansı incelendi. Borsa İstanbul​'da işlem gören hisse senetleri ve döviz piyasalarında bu hafta dalgalı bir seyir izlendi. Yatırım fonlarının da haftalık değer değişimleri belli oldu. Gram altın fiyatı da değerlendi.

BORSA KAYBETTİRDİ

Bu hafta Borsa İstanbul yüzde 2,56 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördü. Hafta kapanışını 8.876,22 puanla bitirdi.

Hizmetler Endeksi %2,53 değer kaybıyla 8.559,66 puana; Sanayi Endeksi %2,20 düşüşle 11.888,03 puana; Teknoloji Endeksi ise %5,95 kayıpla haftayı bitirdi.

Haftada, Tekfen Holding %27,02 artışla en çok değer kazanan hisse senedi​ oldu. En çok kayıp yaşayan hisse ise %16,58 ile MLP Sağlık oldu.

Yatırım fonlarında bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,57 değerlendi. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile para piyasası fonları oldu.

Tek gerileyen fon ise yüzde 0,06 ile kıymetli maden fonları olarak kaydedildi.

DOLAR YÜKSELDİ EURO DÜŞTÜ

Döviz piyasasında ise ABD Doları yüzde 0,09 artışla 34,2830 liraya yükseldi.

Euro yüzde 0,28 düşerek 37,5140 liraya geriledi. İngiliz sterlini, %0,13 değer kaybederek 44,8300 liraya, İsviçre frangı ise %0,24 artarak 39,9850 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Gram altının fiyatı yüzde 0,17, Dolar/TL ise yüzde 0,09 artış gösterdi.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,17 yükselişle 2.924 liraya çıktı. Cumhuriyet altını ise %0,08 artışla 20.010 lira oldu. Çeyrek altın yüzde 0,06 artışla 5.020 liradan satıldı.