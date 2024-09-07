KDK'dan araç muayene ücreti için yeni karar! Yeni sahibi sorumlu tutulamaz

07 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:37

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), icradan alınan araçlarla ilgili yeni kararı açıkladı. KDK'ye göre icradan alınan araçların geçmiş dönem muayene borcu yeni sahibinden tahsil edilemez.

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), icradan alınan arabaların muayene borçlarına ilişkin yeni bir tavsiye kararı verdi. KDK, eski döneme ait borcun eski malikten alınması gerektiğini ifade etti.

KDK'YA BAŞVURDU

Bir kişi icraya konulan araç satın aldı. Ancak aracın yeni sahibi muayene sırasında aracın geçmiş dönem muayene borcu bulunduğunu fark ederek gecikme bedeli ile beraber 25 bin 362 liralık borcu ödedi.

Aracın yeni sahibi ise KDK'ya başvuru yaparak muayene borcunun aracın eski sahibi tarafından ödenmesi gerektiğini ifade ederek ödediği bedelin iadesini istedi.

ESKİ MALİK ÖDEMELİ

KDK başvuruyu inceledikten bedelin başvurucuya iadesi ve mevzuatta düzenleme yapılması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına tavsiye kararı verilmesine hükmetti.

KDK'nin kararında, "başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı" denildi.