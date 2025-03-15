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 | İrem Çınar

KDV iadelerinde büyük değişiklik! Artık 10 bin TL'nin altına iade yok: Nisan ayında başlıyor

Mükelleflerin KDV iade taleplerinde aranan asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemenin Nisan ayından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 09:49

Katma Değer Vergisi (KDV) iadesine ilişkin alt sınır yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemler için geçerli olacak.

KDV İADESİNDE YENİ DÖNEM

Daha önce, vergi mükellefleri iade hakkı doğuran işlemler için en az 2 bin TL'lik KDV biriktirdiğinde iade talebinde bulunabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır beş katına çıkarılarak 10 bin TL’ye yükseltildi. Bu değişiklik, küçük tutarlardaki KDV iadelerinin artık alınamayacağı anlamına geliyor.

Bundan sonra, mükelleflerin KDV iadesi talep edebilmesi için en az 10 bin TL’lik bir iade hakkı doğuran işlem gerçekleştirmiş olmaları gerekecek. Bu değişiklik, KDV iade süreçlerini daha yüksek tutarlara odaklayan bir yapıya kavuştururken, düşük miktarlı iadelerin talep edilemeyeceğini gösteriyor.

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ETİKETLER
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