KDV'ye yeni düzenleme! Ücreti 10 bin liradan 50 bin liraya yükseldi

31 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı etkileyen KDV istisna ve iade uygulamalarında önemli düzenlemelere gitti. Yeni düzenlemeyle, mükelleflerin inceleme, yeminli mali müşavir raporu veya teminat gerekmeksizin alabilecekleri KDV iadesi tutarı 50 bin liraya yükseltildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı​, Katma Değer Vergisi (KDV) iade​ süreçlerinde işletmelere kolaylık sağlayan önemli bir düzenleme yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, mükelleflerin KDV​ iadesi işlemlerinin hızlanması ve kolaylaştırılması düşünülüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir raporu veya teminat gerekmeksizin alınabilecek KDV iadesi tutarı 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi. Bu değişiklik, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışında kolaylık sağlayacak.

KDV'YE İLİŞKİN İSTİSNA VE İADE UYGULAMALARI DÜZENLENDİ

Altın, gümüş ve platin sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin KDV iadelerinde de kolaylık getirildi. Bu işletmelerin mahsup talebinde vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu veya teminat zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, kamu hizmeti sunan kurum​ ve kuruluşlar ile belediyelerin yatırım teşvik belgelerine dayalı KDV istisna belgelerinin düzenlenmesi süreçleri netleştirildi. Vergiye uyumlu mükellefler için pozitif ayrımcılık sağlamak amacıyla İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası gibi belgelerin talep kriterleri, yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi.

Öte yandan, eğlence ve gezi amaçlı deniz araçları için sağlanan KDV istisnası kaldırıldı. Artık bu tür deniz araçlarına limanlarda verilen hizmetlerde KDV uygulanacak. Bununla birlikte, yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu araçlarının teslimine, bakım-onarımına ve imalatına ilişkin KDV istisnası ise genişletildi.

VEKALET ÜCRETLERİNDEKİ ÖDEMELERDE DE DÜZENLEME YAPILDI

Afet bölgelerinde yapılacak inşaat projeleri kapsamında yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili KDV istisnaları da netleştirildi. Buna ek olarak, genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına tesliminde KDV muafiyeti sağlandı.

Son olarak, mahkemeler veya icra ve iflas müdürlükleri tarafından karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin ödemelerinde de bir düzenleme yapıldı. Bu tür ödemelerde, serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden kişi adına düzenlenmesi sağlanarak, KDV ve gelir vergisi mevzuatları arasındaki uyumsuzluklar giderilmiş oldu.