Kendi hissedarları CrowdStrike'a dava açtı

01 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:20

CrowdStrike, yetersiz yazılım testlerinin 19 Temmuz'da sekiz milyondan fazla bilgisayarın çökmesine neden olan küresel kesintiye yol açabileceğini gizleyerek kendilerini dolandırdığını iddia eden hissedarları tarafından dava edildi. CrowdStrike'ın hisse senedi fiyatı sonraki 12 gün içinde yüzde 32 düştü.

CROWDSTRİKE DAVA EDİLDİ

CrowdStrike, büyük yazılım kesintisi nedeniyle hissedarlar tarafından dava edildi.

ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, CEO'su ve CFO'suna, temmuz ayında yayınlanan bir yazılım güncellemesindeki bir hatanın dünya genelinde 8,5 milyondan fazla bilgisayarın çökmesine yol açmasının ardından bir grup hissedar tarafından dava açıldı.

Microsoft'un Windows işletim sistemini çalıştıran makinelerde yaşanan kesintinin, tarihin en büyük BT kesintisi olduğu aktarıldı.

HİSSEDARLARI YANILTMAKLA SUÇLANDI

CrowdStrike, hatanın kalite kontrol sistemlerinden geçmesine izin veren hatalı bir yazılım test programını suçladı ve bankalar, havayolları, süpermarketler ve haber yayıncıları gibi çok sayıda işletme ve kuruluşu etkileyen kesintiye neden olduğunu söyledi.

Salı günü Teksas'ta açılan toplu dava, CrowdStrike'ı, son kesintiye neden olan Falcon yazılım platformu hakkında hissedarları yanıltmakla suçladı.

Şikayette, CrowdStrike CEO'su George Kurts'un 5 Mart'ta yapılan bir konferans görüşmesinde şirketin yazılımının "doğrulandığını, test edildiğini ve sertifikalandırıldığını" söylediği iddia edilen yorumlarına yer verildi.

Kurtz ve CrowdStrike'ın Finans Direktörü Burt Podbere, davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Şikayette, CrowdStrike'ın Falcon güncellemelerini yayınlamadan önce düzgün bir şekilde test etmediği ve bu nedenle bir güncellemenin büyük bir kesintiye neden olma "riskinin önemli" olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca Temmuz ayında yaşanan kesintinin şirket için "önemli itibar kaybına ve hukuki riske" yol açtığı iddia edildi.