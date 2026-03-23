Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kenevir üretiminde detaylar netleşiyor! Yetiştiricilik yapılacak 21 il belli oldu

Mart 23, 2026 10:41
1
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de kenevir üretimine dair usul ve esaslar yeniden belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşte kenevirdeki yeni düzenlemeyle ilgili tüm detaylar ve merak edilenler...

2
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de kenevir üretimiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı ve yapılan yasal düzenlemelerle üretim alanlarının genişletildiğini duyurdu.
 

3
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bakanlık, geçmişte yalnızca lif, tohum ve sap üretimi için endüstriyel kenevir yetiştirildiğini, yaprak ve çiçek üretiminin yasak olduğunu hatırlattı. Açıklamada; 2023 ve 2025 yıllarında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte yaprak ve çiçeklerin sağlık sektöründe kullanılmasına yönelik kenevir üretimi ve buna bağlı ürünlerin üretimi ve satışının kapsama alındığını aktardı. 

4
2016 yılında yayımlanan yönetmeliğe göre kenevir yetiştiriciliği yapılabilecek iller Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olarak belirlenmişti.

5
 31 Ocak 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yeni “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” ile bu illerde lif, tohum ve sap üretimi devam edecek. Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi ise TMO bünyesindeki Afyon Alkaloidleri Fabrikası, Organize Tarım Bölgeleri veya Sağlık Bakanlığı izni bulunan kapalı tesislerde yapılacak. 

6
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi ise hem açık hem kapalı alanlarda gerçekleştirilebilecek. Kenevirden elde edilen lif, tohum ve sap tekstil, inşaat, otomotiv, savunma sanayisi ve gıda sektörlerinde kullanılacak. Yaprak ve çiçekten elde edilen ürünler ise tıbbi, sağlık ve kişisel bakım alanlarında değerlendirilecek. Üretim, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen kota çerçevesinde yapılacak. Kotanın belirlenmesinde arz-talep dengesi, güvenlik, denetim, üretici sayısı ve dış ticaret potansiyeli gibi kriterler dikkate alınacak.

7
Kenevir üretimi, üretim amacına göre farklı ekipler tarafından denetlenecek. Lif, tohum ve sap ile kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi il ve ilçe tarım müdürlükleri ziraat mühendisleri ile kolluk kuvvetlerinden oluşan ekiplerce kontrol edilecek. Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi ise il tarım ve orman müdürü başkanlığında, il sağlık müdürlüğü, TMO ve il emniyet ya da jandarma narkotik birimleri temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetlenecek.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.