Kent lokantalarına zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin haziran oturumlarında alınan kararla, sosyal hizmetlerde sunulan bazı hizmetlerin ücretlerinde artışa gidildi. Bu kapsamda, Kent Lokantası'nda 40 TL olan menü fiyatı 70 TL’ye yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılına ilişkin revize ücret tarifesini belirledi. İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme kapsamında sosyal hizmet alanında önemli fiyat güncellemeleri yapıldı.

İBB’DEN SOSYAL HİZMET ÜCRETLERİNE ZAM

Kent Lokantaları’nda vatandaşlara sunulan yemek menüsünün fiyatı 40 TL’den 70 TL’ye yükseltildi. Menü içeriğinde çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, ekmek ve su yer alıyor.

KREŞLERDE YENİ TARİFE BELLİ

Öte yandan, İBB’ye bağlı kreşlerdeki aylık ücret ise 5 bin TL olarak belirlendi. Yeni tarifeler, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak meclis gündemine taşındı.

Zam kararları, sosyal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve artan maliyetler gerekçe gösterilerek hayata geçirildi.