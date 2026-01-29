Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

MÜZAYEDE BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışla çıkacak arsalar için başvurular hem internetten hem de yüz yüze yapılabilecek. Yüz yüze başvuru adresleri ise şu şekilde:

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul

İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/ Ankara

The Marmara Antalya Hotel (Yalnızca 6 Şubat 2026 Tarihinde Aktif Olacaktır) Muratpaşa/ Antalya