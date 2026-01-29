Menü Kapat
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

Ocak 29, 2026 14:56
1
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan açıklama arsa alacakları heyecanlandırdı. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Muğla’ya tam 22 ilde 440 muhtelif arsa müzayede ile satılacak. 24 ay vade imkanı sunulan arsa satışında peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar…

2
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

Emlak Yönetim’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın farklı illerinde satışa çıkan arsalar için teminat miktarları, arsaların muhammen bedellerine göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca 24 ay vade ile alınan arsalarda yüzde 25 peşinat ödemek yeterli olacak.

3
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI MUHAMMEN BEDELLERİ

  • Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,
  • Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 25.000 TL,
  • Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
  • Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 5.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

  • Muhammen Bedeli 5.000.001 TL ile 15.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

     

4
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

  • Muhammen Bedeli 15.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL,
  • Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 80.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 4.000.000 TL,
  • Muhammen Bedeli 80.000.001 TL ile 160.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 8.000.000 TL,
  • Muhammen Bedeli 160.000.001 TL ile 280.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 16.000.000 TL,
  • Muhammen Bedeli 280.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL

5
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışla çıkacak arsaların bulunduğu illerin listesi şu şekilde:

  • Ankara,
  • Antalya,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Bilecik,
  • Bingöl,
  • Bursa,
  • Düzce,
  • Elazığ,
  • Eskişehir,
  • Isparta,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Karabük,
  • Kars,
  • Kayseri,
  • Kırıkkale,
  • Konya,
  • Muğla,
  • Muş,
  • Sakarya,
  • Yalova.

6
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

MÜZAYEDE BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışla çıkacak arsalar için başvurular hem internetten hem de yüz yüze yapılabilecek. Yüz yüze başvuru adresleri ise şu şekilde:

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul

İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/ Ankara

The Marmara Antalya Hotel (Yalnızca 6 Şubat 2026 Tarihinde Aktif Olacaktır) Muratpaşa/ Antalya

7
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

Arsa müzayedeleri ise farklı şehirler için farklı tarihlerde gerçekleşecek. Buna göre;

Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Muğla, Muş, Sakarya, ve Yalova illerindeki arsalar için müzayede 5 Şubat Perşembe saat 10:30’da,

Antalya ilindeki arsalar için ise 6 Şubat Cuma saat 10:30’da gerçekleşecek.

8
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI DETAYLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN 

