Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan kaçırılmayacak fırsat! 440 arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

İstanbul
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan açıklama arsa alacakları heyecanlandırdı. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Muğla’ya tam 22 ilde 440 muhtelif arsa müzayede ile satılacak. 24 ay vade imkanı sunulan arsa satışında peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar…
Emlak Yönetim’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın farklı illerinde satışa çıkan arsalar için teminat miktarları, arsaların muhammen bedellerine göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca 24 ay vade ile alınan arsalarda yüzde 25 peşinat ödemek yeterli olacak.
Muhammen Bedeli 5.000.001 TL ile 15.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,
ARSALAR HANGİ İLLERDE?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışla çıkacak arsaların bulunduğu illerin listesi şu şekilde:
MÜZAYEDE BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışla çıkacak arsalar için başvurular hem internetten hem de yüz yüze yapılabilecek. Yüz yüze başvuru adresleri ise şu şekilde:
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul
İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/ Ankara
The Marmara Antalya Hotel (Yalnızca 6 Şubat 2026 Tarihinde Aktif Olacaktır) Muratpaşa/ Antalya
Arsa müzayedeleri ise farklı şehirler için farklı tarihlerde gerçekleşecek. Buna göre;
Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Muğla, Muş, Sakarya, ve Yalova illerindeki arsalar için müzayede 5 Şubat Perşembe saat 10:30’da,
Antalya ilindeki arsalar için ise 6 Şubat Cuma saat 10:30’da gerçekleşecek.