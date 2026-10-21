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Kentsel dönüşüm yaptıracaklar dikkat! Son tarih 2027 oldu

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:44
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1
Yarısı Bizden Kampanyası

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı, 22 Eylül'den bu yana 5 bin 482 artarak 123 bin 396'ya yükseldi.

2
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, deprem riskiyle karşı karşıya bulunan İstanbul'da yapı stokunun yenilenmesi amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
 

3
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 2012'den bu yana kent genelinde 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunların 1 milyon 7 bininin dönüşümü tamamlandı, 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor.
 

4
39 ilçesinde riskli yapıların yenilenmesi amacıyla

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapıların yenilenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşması hedefleniyor.
 

5
Riskli yapı tespitiyle başlayan kentsel dönüşüm süreci

Riskli yapı tespitiyle başlayan kentsel dönüşüm süreci, hak sahiplerinin uzlaşmasının ardından yıkım, projelendirme, ruhsat ve yeni yapıların inşasıyla devam ediyor.
 

6
544 bin 564 bağımsız bölümde dönüşüm

544 BİN 564 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DÖNÜŞÜM

Bu süreçte vatandaşların finansman yükünü hafifletmek ve riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak için hayata geçirilen "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında, bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümde dönüşüm süreci başlatıldı.
 

7
bağımsız bölüm sayısı

Kampanya kapsamında 22 Eylül itibarıyla 117 bin 914 olan dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı, 5 bin 482 artışla 123 bin 396'ya ulaştı.
 

8
Kampanyanın süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı

KAMPANYANIN SÜRESİ 31 ARALIK 2027'YE UZATILDI

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 22 Şubat 2024'te yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresi bir yıl daha uzatıldı.
 

9
yeni bitiş tarihi

Daha önce 31 Aralık 2026'da sona ermesi planlanan kampanyanın yeni bitiş tarihi, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.
 

10
riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlar

Böylece riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara kampanyanın sağladığı desteklerden yararlanabilmeleri için ek süre tanındı.
 

11
Konut başına 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor

KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN LİRA DESTEK SAĞLANIYOR

Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümlerde hak sahiplerine her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek veriliyor.
 

12
1 MİLYON LİRA DESTEK

 1 MİLYON LİRA DESTEK

İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon lira destek sağlanıyor.
 

13
Kredi geri ödemeleri

Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vade uygulanıyor. Geri ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor, sonraki yıllarda borç tutarı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleniyor.
 

14
ÖDEMELER İNŞAATIN İLERLEME AŞAMASINA GÖRE YAPILIYOR

ÖDEMELER İNŞAATIN İLERLEME AŞAMASINA GÖRE YAPILIYOR

Bina bazlı dönüşümlerde hibe ve kredi destekleri, hak sahipleri adına doğrudan yüklenici firmalara aktarılıyor.
 

15
inşaatın ilerleme seviyesi

4 AŞAMADA ÖDEME

Ödemeler, inşaatın ilerleme seviyesine göre dört aşamada gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, işin başlamasıyla destek tutarının yüzde 30'u, taşıyıcı sistemin tamamlanmasıyla yüzde 30'u, sıva aşamasına gelindiğinde yüzde 30'u ve yapı kullanım izin belgesinin alınmasının ardından kalan yüzde 10'u ödeniyor.
 

16
Taşınma desteği

Taşınma desteği ise tek seferde, bağımsız bölümde kiracı bulunması halinde kiracıya, aksi durumda ev sahibine veriliyor.
 

17
lisanslandırılmış kuruluşlar

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, öncelikle Bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluşlar aracılığıyla binalarının risk durumunu tespit ettirmesi gerekiyor.
 

18
Riskli yapı tespiti

Riskli yapı tespitinin ardından hak sahiplerinin uzlaşmasıyla dönüşüm sürecine ilişkin işlemler yürütülüyor.
 

19
Büyük dönüşümleri TOKİ ve Emlak Konut GYO üstleniyor

BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERİ TOKİ VE EMLAK KONUT GYO ÜSTLENİYOR

Yeni yapının projelendirilmesi, ruhsat ve kat irtifakı işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, ilgili ilçe belediyesine başvurarak kampanya desteğinden yararlanabiliyor.
 

20
randevu gününde hak sahipleriyle

Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahipleriyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.
 

21
Bina bazlı dönüşümler

Bina bazlı dönüşümlerde vatandaşlar, yüklenici firmalar aracılığıyla yapılarını yeniden inşa ettirebiliyor. Site ve benzeri alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO inşaatları üstleniyor.
 

22
Alan bazlı dönüşümlerde

Alan bazlı dönüşümlerde her bir hak sahibi için 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı inşaat maliyetinden düşülüyor, kalan borç uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

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