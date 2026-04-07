Kentsel dönüşüm için 3 Milyon TL fırsatı: Aylık ödeme planı belli oldu! 10 milyon lira fark ediyor

Hükümetin İstanbul için devreye aldığı yeni kentsel dönüşüm desteğinde düğmeye basıldı. 3 milyon liraya kadar uzanan bu finansman hamlesinde, özellikle %0,69 faiz oranı 'nefes aldıran' bir formül olarak öne çıkıyor.
Peki, 180 ay vadeyle bu parayı çeken bir vatandaşın cebinden her ay ne kadar çıkacak?
İşte o rakamlar ve piyasadaki kredilerle devlet destekli kredi arasındaki milyonlarca liralık fark...
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni destek paketine başvurular dün başladı. İrtibat ofislerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Düşük faizli, 15 yıl vadeli kredi ile yüzbinlerce hane riskli konutunun yenilenmesi hedefleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Üsküdar ve Küçükçekmece'de açılan irtibat ofisleri ilk günden ilgi gördü. Proje hakkında yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlar irtibat ofislerine akın etti. Yeni destek paketinde bir yıl ödemesiz dönem fırsatı sayesinde, aynı anda taksit ve kira ödeme zorluğu ortadan kalkacak.
EK FAİZ İNDİRİMİ AVANTAJI
Kredideki faiz oranının vatandaşların durumuna göre düşeceğini hatırlatan bakanlık yetkilileri, "Başvuru yapan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarına göre ek faiz indirimleri uygulanır. Başka konutu olmayan vatandaşlarımız için 0.25 puan indirim var. Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalarda ek indirimler uygulanıyor.
Şehit ve gazi yakınlarıyla, kadın hane reislerine yönelik indirimlerimiz var. Tüm indirimler kullanıldığında faiz oranını 0.59'a kadar düşürebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Projeden yararlanacak binaların kriterlerine ilişkin olarak, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yıkım sürecine geçmiş olan binaların hedef gruplarında olduğunu ve riskli yapı olarak tanımlanan binalarda vatandaşla müteahhit arasında anlaşmanın yapılmış olması gerektiği de vurgulandı.
KREDİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU
Riskli evini ya da işyerini dönüştürmek isteyenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon liraya varan dönüşüm kredisi verilecek.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Öte yandan İstanbul özelinde Yarısı Bizden Kampanyası da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar ev ve işyeri için riskli yapı kararı alanlar kampanyadan faydalanabilecek. Vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. İstanbul'da 316 bin konut bu sürece dahil edildi.
TOPLAM GERİ ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Düşük faizli kentsel dönüşüm kredisiyle 15 yıllık güvenli ödeme planı.
Kredi Tutarı: 3.000.000 TL
Vade: 180 Ay (15 Yıl)
Faiz Oranı: %0,69
Aylık Taksit: 29.156 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.248.186 TL
Ödenecek Toplam Faiz: 2.248.186 TL
Herhangi bir devlet desteği olmadan, bankaların güncel piyasa koşullarında sunduğu tablo.
Kredi Tutarı: 3.000.000 TL
Vade: 180 Ay (15 Yıl)
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 87.509 TL
Toplam Geri Ödeme: 15.751.740 TL
Ödenecek Toplam Faiz: 12.751.740 TL
Not: Devlet desteğiyle çekilen 3 milyon TL için ödenen toplam faiz, piyasadan çekilen kredinin sadece aylık taksitlerinin 2 yıllık toplamına bile denk gelmiyor. Arada tam 10,5 Milyon TL'lik devasa bir fark var.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Vatandaş önce evi için bakanlık lisanslı kurumlardan riskli kararı alacak ve bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı bir müteahhit ile anlaşacak. Sonrasında süreç iki aşamada tamamlanacak. İlk aşama müteahhit başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükleyecek, projeyi kaydedecek ve başkanlık onayına gönderecek. İkinci aşama vatandaş başvurusu: Müteahhit başvurusunun başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını yapacak.
PROJE HANGİ İLLER İÇİN HAYATA GEÇİYOR?
Bu proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı.