Kentsel dönüşümde kiracıya tazminat hakkı! Yargıdan emsal karar geldi

Ocak 27, 2026 10:16
1
kentsel dönüşüm

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar konusunda yeni bir yargı kararı alındı. Kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan eski kiracının tazminat alma hakkı olduğu hükmüne imza atıldı. İşte detaylar...

2
Deprem riski

Deprem riski nedeniyle son yıllarda pek çok bina yıkılıp yeniden inşa edilirken, bu binalarda yaşayan kiracılar da zorunlu olarak taşınmak durumunda kalıyor.
 

3
KİRACIYA TAZMİNAT HAKKI

KİRACIYA TAZMİNAT HAKKI

Yenileme süreci tamamlandıktan sonra evini tekrar kiraya vermek isteyen mal sahibinin, öncelikle eski kiracıya teklifte bulunması gerekiyor. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde ev sahibinin, bir yıllık kira bedeline kadar tazminat ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.
 

4
Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer

Konuya ilişkin Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, Star Haber'e açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmazı tahliye eden en sahibinin başka birine kiraya veremediğini, önceliğin eski kiracının olduğunu dile getirdi.

5
riskli yapı tespiti

Bir taşınmaza riskli yapı tespiti yapılmışsa belediye tarafından 90 gün içinde elektrik, doğalgaz ve suyun kesilip kiracının da kanunen çıkmaz zorunda olduğuna işaret eden Kezer, "Tekrar kiraya verilirse öncelik eski kiracınındır." dedi.
 

6
Noterden tebligat

TEBLİGAT GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR

"Tahliye olduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre önemli." diye konuşan Kezer,  "Noterden tebligat gönderilmesi gerekiyor. Bir ay süre içinde kiracı dönüş yapmazsa yeni kiracıya kiralama hakkı doğuyor. Bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı söz konusudur" DEDİ.
 

7
Tazminat hakkı

NE KADAR TAZMİNAT ALINABİLİR?

Tazminat hakkı, eski kira bedeline göre hesaplanıyor. Örneğin, evi tahliye etmeden önce 20 bin lira kira ödeyen eski kiracı, bir senelik kira bedelinden en az 240 bin lira tazminat hakkı kazanabiliyor.
 

