Kesme altın satışı resmen yasaklandı! Mehmet Şimşek talimat vermişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuyumculuk sektöründe kayıt dışı işlemlerle mücadeleye yönelik olarak, son dönemde talebi artan kesme altın satışlarına ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtmişti. Bugün ise Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir karar ile kuyumcularda kesme altın satışı yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler arasında dikkat çeken bir düzenleme, kuyumcuların çekili (kesme) altın satışı yapamayacak olmaları. Kuyumcular artık sadece işlenmiş veya standardize edilmiş altın satışı yapabilecekler.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN TAŞINABİLECEK TÜRK LİRASI MİKTARI ARTIRILDI

Ayrıca, yurt dışına çıkarken yanınızda taşıyabileceğiniz Türk Lirası miktarı da arttı. Yeni düzenlemeyle bu sınır 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi. Bunun yanı sıra, Türkiye'deki kuyumcular ve kıymetli maden ticaretiyle uğraşan işletmeler haricindeki Türkiye'deki yerleşik gerçek kişilere, çekili kıymetli maden satışı yapılması yasaklandı.

KESME ALTINDA FİYAT DÜŞEBİLİR

Bu değişikliklerin ardından, kuyumcularda çekili altını bulunanlar için henüz bir karar alınmış değil. Kuyumcular, altınlarını satıp satmamaya kendi inisiyatiflerine göre karar verebilecek. Ancak, satışlar kısıtlanacağı için, kuyumcuların elindeki altınları hurda fiyatına alması olası ve bu durum, çekili altın fiyatlarının düşmesine yol açabilir.