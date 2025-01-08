KFC ve Pizza Hut'ın sözleşmesi feshedildi! Türkiye'deki 537 şubesi kapanabilir

08 Ocak 2025 12:54 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 13:07

Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletme ve franchise anlaşmalarını, firmanın belirlenen standartlara uymaması nedeniyle sonlandırdığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu fesih Türkiye'deki toplam 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını kapsıyor. Yum! Brands, söz konusu restoranların geçici olarak kapanmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Yum! Brands, dünya çapında faaliyet gösteren fast food zincirleri KFC ve Pizza Hut'ınTürkiye​'deki tüm restoranlarının franchise'ını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş. ile yollarını ayırma kararı aldı. Şirket, bu kararın arkasında İş Gıda'nın belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uymaması olduğunu belirtti.

YUM! BRANDS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yum! Brands'ın yaptığı açıklamaya göre, İş Gıda A.Ş., uzun süre verilen desteğe rağmen kalite ve hizmet standartlarını tutturamadı. Bu durum, Türkiye'deki restoranların satışlarını olumsuz etkileyerek müşteri memnuniyetsizliğine yol açtı. Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, yaptığı açıklamada, "Başarılı bir iş ortaklığı için yetkin, sermaye sahibi ve kararlı franchise sahiplerine sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onlara her gün başarıları için gerekli destek ve araçları sunarken, aynı zamanda müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlayamadı ve franchise sözleşmelerimizin hükümlerine sadık kalamadı" ifadelerini kullandı.

FRANCHISE SÖZLEŞMELERİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yum! Brands, Türkiye'deki restoranlarının sayısının 2025 yılı ilk çeyreği sonuna kadar azalacağını açıkladı. Kapanmaların, Yum! Brands'ın raporlanan mağaza sayısında bir düşüş olarak yansıyacağı ifade edildi. Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiledi. Şirket, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor. Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri için yasal işlem başlattıklarını duyurdu.

Son olarak, Yum! Brands, Türkiye'deki restoranların satışlarının dünya ortalamalarının çok altında kaldığını ve bu durumun, mağaza kapanışlarının ardından telif ücreti kaybının 2025 ve sonrasında şirketin temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.