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 | İrem Çınar

Kıdem tazminatı tarih mi oluyor? Çalışanların TES endişesi büyüyor! İsa Karakaş çok net açıkladı

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile kıdem tazminatının fona devredileceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kıdem tazminatının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair merak edilen soruya net bir cevap veren Karakaş, daha önce iki kez gündeme gelen düzenlemenin rafa kalktığını hatırlatarak, uzlaşının bu süreçte en önemli faktör olduğunu vurguladı.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 10:51

Çalışanların en önemli mali güvencelerinden biri olarak görülen kıdem tazminatı, zaman zaman gündeme gelen reform tartışmaları nedeniyle işçiler arasında tedirginlik oluşturuyor. Son günlerde kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) devredileceğine dair iddialar gündemde yerini alırken, konuya ilişkin SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında, "Mevcut sistem değişmeyecek" diyen Karakaş, çalışanların paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kıdem tazminatının mevcut uygulamasının değişmeyeceğinden son derece eminim” ifadesini kullandı.

TES, KIDEM TAZMİNATINI NASIL ETKİLEYECEK?

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan TES modelinin, işveren katkısıyla desteklenecek bir tamamlayıcı emeklilik sistemi olduğunu belirten Karakaş, şu an için kıdem tazminatının bir fona devredilmesine yönelik somut bir çalışma bulunmadığını söyledi. Ancak böyle bir dönüşümün gerçekleşmesi durumunda hak kazanma şartları, ödeme süreçleri, fon yönetimi ve birikim modeli gibi pek çok alanda köklü değişikliklerin yapılması gerekeceğini de dile getirdi.

Karakaş, hükümetin daha önce bu konuda yaptığı girişimlerden ders aldığını belirterek, "Tarafların rızası olmadan bir düzenlemeye gidilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCEKİ GİRİŞİMLER NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Kıdem tazminatının fona devredilmesi fikrinin yeni olmadığını vurgulayan Karakaş, geçmişte iki kez benzer girişimlerin sonuçsuz kaldığını hatırlattı:
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı için fon modeli benimsenmiş, ancak sendikalar ile işverenler arasında uzlaşma sağlanamadığı için uygulamaya geçilememişti. 2021 yılında benzer bir girişim daha gündeme gelmiş, ancak yine tarafların itirazları nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Bugün de işçi sendikalarının kıdem tazminatıyla ilgili böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadığını vurgulayan Karakaş, işverenlerin de TES kapsamında ek prim ödeme fikrine olumlu yaklaşmadığını belirtti.

KIDEM TAZMİNATI KALKACAK MI?

Kıdem tazminatının geleceği konusunda endişe duyan çalışanlara da seslenen Karakaş, bu nedenle işlerinden ayrılmayı düşünenlerin yanlış bir karar verebileceğini söyledi. "Hükümet, kıdem tazminatında sosyal tarafların uzlaşması olmadan değişikliğe gidilmeyeceğini ve işçilerin hak kaybına uğramayacağını defalarca ifade etti" diyerek çalışanların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti. Kıdem tazminatı sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan önce işçi sendikaları ve işverenlerin uzlaşısı aranacak. Ancak geçmiş deneyimler gösteriyor ki, tarafların ortak bir noktada buluşması oldukça zor görünüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 yıllık kıdem tazminatı ne kadardır?
Bir yıldan fazla çalışması halinde ise kıdem tazminatı oranı belirlenir. Türkiye'de, işçinin hizmet süresi 1 yıl ile 10 yıl arasında ise, kıdem tazminatı oranı brüt maaşın 30 günlük tutarı kadardır. 10 yıldan fazla çalışan işçilerde ise her yıl için brüt maaşın 3.5 günlük tutarı kadar kıdem tazminatı ödenir.
ETİKETLER
#isa karakaş
#SGK Uzmanı
#tamamlayıcı emeklilik sistemi
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#kıdem tazminatı
#Sgk Başuzmanı
#Ekonomi
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