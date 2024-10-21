Kıdem tazminatı tavan tutarı 2025 hesabı! Milyonları ilgilendiren rakam belli oldu

21 Ekim 2024 08:21 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:37

Kıdem tazminatı tavan tutarı 2025 yılında memur maaşlarına yapılacak zamla beraber değişecek. Kıdem tazminatı taban tutarı ise asgari ücrete yapılan zamla belirleniyor. Kıdem tazminatı için gelecek yıl yüzde 10 zam yapılacağı tahmin ediliyor. İşte 2025 kıdem tazminatı tavan tutarı….

Bu yıl emekli olmayan memurların da maaşı kesilecek! Özgür Erdursun 2025 yılı için uyardı: Bağkur 7200 beklentisi hayal mi oluyor?

Bu yıl emekli olmayan memurların da maaşı kesilecek! Özgür Erdursun 2025 yılı için uyardı: Bağkur 7200 beklentisi hayal mi oluyor?

Milyonlarca çalışanı ve emekli olmak isteyeni ilgilendiren kıdem tazminatı​ tavan tutarı Ocak 2024’te memur maaş zamlarına yapılan zamla yeniden belirlendi. Kıdem tazminatı taban tutarı asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zamla beraber ocak ayında 20 bin 2 liraya yükseldi. Peki, kıdem tazminatı tavan tutarı 2025’te ne kadar olacak?

6 BİN 770 LİRALIK FARK

Ocak ayının yaklaşmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar merak edilmeye başlandı. Milyonlarca çalışan ve emekli olmak isteyen kıdem tazminatı için gelecek yıl belirlenecek oranı araştırıyor. 2023 yılında 35.058 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz 2024’te yüzde 19,31’lik memur zammı ile 41.828 TL’ye çıktı.

OCAK 2025’TE YENİDEN HESAPLANACAK

41.828 TL Ocak 2025’e kadar geçerli olacak. 3 Ocak 2025’te açıklanacak aralık ayı enflasyonu sonrası maaş zamları ile beraber kıdem tazminatı da belli olacak.

KIDEM TAZMİNATI 2025’TE NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zamları için çok sayıda tahmin gündemde. Şu ana kadar açıklanan enflasyon​ farkı yüzde 8,92 oldu. Buna karşın memurun mevcut durumda alacağı zam oranı yüzde 4,95 şeklinde hesaplanıyor. Orta Vadeli Program kapsamında yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 41,5.

Piyasaların enflasyon beklentisi ise yüzde 43 seviyelerinde. Tüm tahminlerin gerçekleşmesi halinde memur maaşlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşanması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI HESABI

Memur maaşlarına yüzde 10 zam yapılması halinde tavan ücretinin 41.828 TL’den 46.011 TL’ye yükselebileceği öngörülüyor. Bu artış yüksek maaşlı çalışanların her bir hizmet yılında 5.000 TL kadar bir fark anlamına geliyor.