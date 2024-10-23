Kıdem tazminatı tavanı emeklilik ikramiyesini belirleyecek! İsa Karakaş yeni yılda kıdem tazminatının ne kadar artacağını hesapladı

23 Ekim 2024 11:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:46

Kıdem tazminatı tavanı, 2025'te yapılacak memur maaş zammıyla yeniden artacak. Bu yüzden gözler yıl başına çevrildi. Kıdem tazminatı tavanı için beklenen rakamlar belli oldu. Emeklilik planlaması yapan birçok kişi için de kritik önem taşıyan kıdem tazminatı, 2025 yılında güncellenmiş üst sınırıyla ortaya çıkacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatının ne kadar artacağını hesapladı.

Yeni yıl yaklaştıkça, emeklilik planlaması yapanlar kıdem tazminatı üst sınırındaki olası artışları sorguluyor. Memur maaş zamlarıyla birlikte yılın ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı SGK Başuzmanı İsa Karakaş​ tarafından hesaplandı.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLUYOR

2024 yılı için geçerli olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak - 30 Haziran döneminde 35.058,58 TL iken, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan güncellemeyle 41.828,42 TL’ye yükseldi.

2025 yılının Ocak ayında, memurlar için yapılacak maaş artışlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı yeniden güncellenecek. Kıdem tazminatı tavanında artış, memur maaşlarına yansıyacak olan yüzde 6’lık zam oranı ve muhtemel enflasyon farkları ile birlikte yapılması hesaplanacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına azami yüzde 10'larda bir güncelleme beklediğini ifade eden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni yılda kıdem tazminatının ne kadar artacağını hesapladı.

Karakaş, "2025 yılında kıdem tazminatı tavanı yaklaşık 46.011,26 TL’ye yükselebilir. Örneğin, 65.000 TL maaş alan bir işçi, 2024 sonuna kadar emekli olursa 41.828,42 TL tazminata hak kazanacakken, 2025’te emekli olursa bu rakam 46.011,26 TL olacak" açıklamasında bulundu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YILDA KAÇ KEZ DEĞİŞİR?

Kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından senede iki defa güncellenir. İlk belirleme, yılın başından haziran ayının sonuna kadar geçerli olur.



Emeklilik ikramiyesi için kıdem tazminatı hesaplamaları oldukça önemli. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesine göre belirleniyor.

AZAMİ EMEKLİLİK İKRAMİYE TUTARI OLACAK

Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır.

İŞTEN AYRILMA TARİHİ, KIDEM TAZMİNATI AÇISINDAN ÖNEMLİ

İşten ayrılma tarihi de kıdem tazminatı açısından kritik önem taşıyor. İsa Karakaş'a göre, 2025 yılında emekli olan işçiler, emekli olmadan önceki dönemde çalışanlara göre yaklaşık 5.000 TL daha fazla kıdem tazminatı alacak.