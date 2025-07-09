Kıdem tazminatına zam! İsa Karakaş, memur maaş katsayılarını hesapladı

2025 Temmuz ayında emekli olacak işçilerin merakla beklediği kıdem tazminatı tavanı güncellendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni kıdem tazminatı ve sözleşmeli personel ödemeleri hakkında hakkında tüm detayları anlattı.

2025 Temmuz ayında emekli olacak işçilerin merakla beklediği kıdem tazminatı tavan rakamı güncellendiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin esas alınarak hesaplandığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni rakamlara göre 01 Temmuz-31 Aralık 2025 döneminde kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak belirlendi. Önceki dönemde bu rakam 46.655,43 TL idi. Böylece tavan tutar 7.265 TL zamlandı. Karakaş, kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun belirtilen tavanı aşmayacak şekilde ödendiğine dikkat çekti.

İŞTEN AYRILMA TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ

Karakaş, 2025 Temmuz ayında emekli olan işçinin 2025 Haziran ayında emekli olan aynı maaşa sahip işçiye göre her bir yıllık çalışması için yaklaşık 7.265 TL’yi aşkın daha fazla tazminata hak kazanacağını belirtti. Dolayısıyla emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşıyor.

KAMU PERSONELİNE UYGULANACAK YENİ KATSAYILAR DA AÇIKLANDI

Kamu çalışanlarına yönelik katsayı ve ücret limitlerinin de güncellendiğini belirten Karakaş, 1 Temmuz–31 Aralık 2025 dönemi için memur ve sözleşmeli personelin maaş ve ücret sınırlarında artış yapıldığını belirtti.

İsa Karakaş'ın hesaplamalarına göre sözleşmeli personel için ücret tavanları artırıldı:

399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı 64.048,55 TL

Diğer sözleşmeli personel için ücret tavanı 57.097,85 TL oldu.

Tüm sözleşmeli personelin maaşları ortalama yüzde 15,57 oranında artırıldı.

KİT personelinin temel ücretleri ve özelleştirme kapsamındaki personelin sözleşme ücretleri de aynı oranda yükseltildi.

Mal bildirimine esas alınan şube müdürü net maaşı 72.926,56 TL oldu.

Yani, Temmuz 2025 itibarıyla memur ve sözleşmeli personelin maaşlarında önemli artış yapıldı.