Kilogram fiyatı 8 bin TL! Erik talebine yetişemiyor

Türkiye'de en erken erik hasadının yapıldığı Mersin, seralarıyla ihracat talebine yetişemiyor. Mersin'in Mut ilçesinde eriğin kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor.

En erken erik hasadının yapıldığı Mersin’in Mut ilçesinde eriğin kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor. Bölgede geçimini çiftçilikle sağlayan Mustafa Yılmaz, serada ürettiği eriğin kilosunu 8 bin TL'den sattığını belirtti.

“TALEBE YETİŞEMİYORUZ”

Yılmaz, "Kilosu 8 bin lira olan eriklere yurt dışından istek çok ama yetiştiremiyorum" dedi. Yılmaz, "İlk hasadımızı yaptık. Açık alanda olsaydı nisan ortalarında ilk hasadımızı yapardık. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk. 40'a yakın bir seramız var. Bunun çoğalması lazım. Çünkü yurt dışına ihracat yapılıyor talebe yetişemiyoruz. Şu an benden istiyorlar ama ben tek başıma olunca yetişemiyorum" diye konuştu.