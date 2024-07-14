Kilosu 10 liraya kadar düştü! Türkiye’nin her yerinden akın akın getiriyorlar

14 Temmuz 2024 23:16 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:37

Patlıcan fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Fiyatları listesinde patlıcanın fiyatının 10 liraya kadar düştüğü görüldü. Patlıcan (İkinci) kilogramı en düşük 10,00 TL en fazla ise 15,00 TL’den alıcı buldu. Bostan patlıcanında ise en düşük kilogram fiyatı 20,00 TL en fazla ise 30,00 TL olarak kayda geçti.

BAYRAKTAR’DAN DEĞERLENDİRME

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 303,98 ile kirazda görüldüğünü bildirmişti. Bayraktar, açıklamasında, haziranda üreticiyle market arasında oluşan fiyat farklarına ve afetlerin etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere değinen Bayraktar, "Haziran ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 303,98 ile kirazda görüldü. Kirazdaki fiyat farkını yüzde 291,3 ile havuç, yüzde 284 ile kuru incir, yüzde 260 ile Antep fıstığı takip etti." ifadesini kullandı.

PATLICANDAKİ DÜŞÜŞ VERİLERE YANSIDI

Bayraktar, söz konusu ayda üreticide 29 ürünün 10'unda fiyat artışı, 8'inde fiyat düşüşü yaşandığını, 11 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirterek, "Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 44 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 26,8 ile domates, yüzde 26,2 ile patlıcan, yüzde 22,7 ile havuç, yüzde 12,6 ile yumurta ve yüzde 8,7 ile maydanoz izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 100 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 63,3 ile salatalık ve yüzde 30,2 ile kırmızı mercimek izledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerel patlıcanlarda sofralara kadar uzanıyor. Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadı sürüyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak 2020 yılında tescil edilen Zabaran patlıcanının hasadı Yavuzlu Köyünde başladı.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Kilis'te sebze hasadının bu dönemde başladığını söyledi. Küçük, kentte 1200 dekarda patlıcan üretimi yapıldığını ve yaklaşık 3 bin 500 ton rekolte beklendiğini aktaran Küçük, "İlimizde yerel çeşit olarak tescil edilmiş olan Zabaran patlıcanı, mor renkte ve genellikle çizgili bir görünüme sahiptir. Uzun ve ince yapılıdır. Boyu genellikle 20-30 santim arasında değişir. İnce ve parlak bir kabuğa sahiptir. Bu da hem kurutulmasında kolaylık sağlamakta hem de yemeklerde tercih sebebi olmaktadır." dedi.

Küçük, sebze üretimi yapan çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli projeleriyle de desteklendiğini kaydetti.

Patlıcan fiyatlarının mevsim boyunca aynı fiyat bandında kalması bekleniyor.