Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kilosu 150 TL! 2 bin yıldır burada yetişiyor: Sahte olmadığını anlamanın tek yolu var

Şubat 22, 2026 10:48
1
Kilosu 150 TL! 2 bin yıldır burada yetişiyor: Sahte olmadığını anlamanın tek yolu var

Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli misket elma pazar ve manavlarda yok satıyor. Satıcılar ürün azlığı nedeniyle kilosu 150 TL’yi bulan elmalarını taklitlerinden ayırmak için ortasından kesip yıldızının görünmesiyle test ederek müşterilerine veriyor.

 

2
Kilosu 150 TL! 2 bin yıldır burada yetişiyor: Sahte olmadığını anlamanın tek yolu var

Zirai don afeti misket elma üretimini de etkiledi
Geçen yıl nisan ayında ağaçlara şok yaşatan zirai don afeti misket elma üretimini de etkilemişti. Normalde ortalama 25 bin tondan fazla elma üretilen şehirde meyve türlerinin tamamında görülen afet nedeniyle sadece 2 bin ton civarında elma hasadı yapılmıştı.

 

3
Kilosu 150 TL! 2 bin yıldır burada yetişiyor: Sahte olmadığını anlamanın tek yolu var

ŞİFRESİ YILDIZINDA SAKLI 

Elma yetiştiricisi Ömer Balkar, Şehrin sembolü misket elmasının bu nedenle pazar ve manavlarda yok satması dolayısıyla isteyen müşteriye test yaparak sattıklarını belirttti. 

 

4
Kilosu 150 TL! 2 bin yıldır burada yetişiyor: Sahte olmadığını anlamanın tek yolu var

'ORTASINI KESİP YILDIZINI GÖSTERİYORUZ'

Ömer Balkar, "Sattığımız elmanın damaklarda tat bırakan hakiki misket elması olduğunu kanıtlamak için ortasından kesip yıldızını gösteriyoruz" dedi.

5
Kilosu 150 TL! 2 bin yıldır burada yetişiyor: Sahte olmadığını anlamanın tek yolu var

'MEYVELERE HASRET KALDIK' 

Saraycık köyünden Mehmet Geyik bu yıl kiraz ve elma olmak üzere meyvelere hasret kaldıklarına değinirken meyve diyarı Ziyaret beldesinden Mustafa Tokmak da bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki beş yıldızlı misket elma için bu yıl mevsim şartları uygun gittiği için hasattan umutlu olduklarını söyledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.