Kim ne kadar fatura ödeyecek? Kademeli doğal gaz faturasında yeni limitler

Doğalgazda "Kademeli Fiyat Uygulaması" (KFU) 4 Nisan itibarıyla resmen başladı. BOTAŞ tarafından her il için ayrı ayrı belirlenen tüketim limitlerini aşan aboneler, Nisan ayı faturasından itibaren daha yüksek tarifeden ödeme yapacak.
Yeni yöntem için BOTAŞ internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Kademeli fiyat sistemi, 4 Nisan günü uygulanmaya başlandı. Nisan faturalarında yeni fiyat yönteminin etkisi görülecek.
BOTAŞ her il için limit belirledi. İllerin 12 aylık tüketim limitleri hesaplandı ve duyuruldu. Yaz ve kış ayları için ayrı ayrı limitler var. Bu limiti aşanlar yüksek fatura ödeyecek.
Açıklamaya göre, illerin aylık kullanım limitleri belirlendi. Aylık bu limitlerin üzerine çıkanlara, iki ayrı tarifeye göre kullanım bedeli hesaplanacak.
Her bir abone için Kademe 1 ve Kademe 2 fiyatlaması uygulanacak. Yüksek kademeye geçiş için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) her bir il için belirlediği aylık ortalama tüketim bedeli limit olacak. Tüketicilerin illerine ait aylık limitleri bilmesi gerekli.
Örnek vermek gerekirse, aralık ayında, Ankara'da 284, İstanbul'da 198 metreküp aylık tüketim ortalaması üstünü tüketenler desteklemeden çıkarılacak. Bu tüketicilere ikinci kademe fiyat tarifesi uygulanacak. Yazın ayları için de benzer hesap yöntemi uygulanacak.
Yazın temmuz- ağustos aylarında ise örneğin bir ilin ortalama tüketimi 20 metreküp ise bu kez de o ay için 35 metreküp üzerinde tüketimi olanlar desteklemeden çıkarılacak.