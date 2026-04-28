Kim, ne zaman emekli olacak? Özgür Erdursun, 1260 gün detayına dikkat çekti

Türkiye’de emeklilik sistemi, sigortalılık başlangıç tarihine göre farklı kurallara tabi olup özellikle 4A (SSK) kapsamındaki çalışanlar için detaylı bir planlama gerektirir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olacaklar için hayati hatırlatmalar yaptı.
Emeklilik planlamasının ilk adımının hizmet dökümü olduğunu belirten Erdursun, kontrol edilmesi gereken başlıca noktaları açıkladı:
* İlk sigorta giriş tarihi
* Askerlik / yurtdışı borçlanma hakkı
* 18 yaş öncesi anne ya da babaya ait işyerinde çalışmalar
* Çakışan veya hatalı günler
* Statü geçişleri (SSK – Bağ- Kur – Emekli Sandığı)
İlk işe başlama tarihinin önemine vurgu yapan Erdursun, emeklilik şartlarını belirleyen ana kriterin ilk sigorta tarihi olduğunu; 30.09.2008 öncesi girişlerde: Son 2520 gün kuralı, 01.10.2008 sonrası girişlerde: toplam prim gününün esas alındığını belirtti.
Bu kuralın yalnızca 30.09.2008 öncesi sigortalılar için geçerli olduğunu söyleyen Erdursun, son 2520 gün tek statü O statüden emeklilik, birden fazla statü için son 1260 gün hangi statüde fazlaysa onun geçerli olduğunu açıkladı.
EYT kapsamındaki sigortalılar için yaş şartı olmadığını, prim günü ve sigortalılık süresi şartı olduğunu kaydetti.
Ayrıca Erdursun;
Temel şartları şöyle sıraladı:
* İlk işe başlama tarihine göre 5000 – 5975 gün arası prim
* Sigortalılık süresi (kadın 20 yıl / erkek 25 yıl)
Ayrıca 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. Burada da dikkat edilmesi gereken bir tablo var. 3600 prim gün sayısını ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlama tarihine göre şu şekilde bir kademe vardır.
23.05.2002’den önce kadınlar 50 yaş, erkekler 55 yaş
24.05.2002/23.05.2005 kadınlar 52 yaş, erkekler 56 yaş
24.05.2005/23.05.2008 kadınlar 54 yaş, erkekler 57 yaş
24.05.2008/23.05.2011 kadınlar 56 yaş, erkekler 58 yaş
24.05.2011 sonrası kadınlar 58 yaş,
24.05.2011/23.05.2014 erkekler 59 yaş
24.05.2014 sonrası erkekler 60 yaş
Bu grup için emeklilik şartları iki alternatif üzerinden belirlenir:
Emeklilik Şartları (1999 – 2008 arası girişler)
Seçenek 1:
* Sigortalılık süresi: 25 yıl
* Prim günü: 4500 gün
* Kadın: 58 yaş
* Erkek: 60 yaş
Seçenek 2:
* Prim günü: 7000 gün
* Kadın: 58 yaş
* Erkek: 60 yaş
* Bu iki seçenekten hangisi önce tamamlanırsa emeklilik o şart üzerinden gerçekleşir.
Bu dönemde sistem tamamen kademeli hale gelmiştir.
7200 Gün Üzerinden Emeklilik Yaşı, prim gününü tamamlama tarihine göre:
* 2008 – 2035 Kadın 58 / Erkek 60
* 2036 – 2037 Kadın 59 / Erkek 61
* 2038 – 2039 Kadın 60 / Erkek 62
* 2040 – 2041 Kadın 61 / Erkek 63
* 2042 – 2043 Kadın 62 / Erkek 64
* 2044 – 2045 Kadın 63 / Erkek 65
* 2046 – 2047 Kadın 64 / Erkek 65
* 2048 ve sonrası Kadın 65 / Erkek 65
* Burada kritik nokta: 7200 günü hangi tarihte tamamladığınızdır.
İlk Giriş Tarihine Göre Prim ve Yaş
* 2008 4600 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2009 4700 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2010 4800 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2011 4900 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2012 5000 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2013 5100 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2014 5200 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2015 5300 gün Kadın 61 / Erkek 63
* 2016 ve sonrası 5400 gün Kadın 61 / Erkek 63
Başvuru iki şekilde yapılabilir:
* e-Devlet üzerinden
* Sisteme giriş
* “4A Emeklilik Başvurusu” araması
* Bilgilerin kontrolü
* Başvurunun tamamlanması
* SGK üzerinden
* Dilekçe verilmesi(Tahsis Talep Belgesi)
* Belgelerin teslim edilmesi
* Başvurunun işleme alınması
Emeklilik sonrası çalışma mümkündür:
* Özel sektör: Emekli maaşı kesilmez
* Kamu: Emekli maaşı kesilir
* Bu durum, emeklilik sonrası gelir planlamasında önemlidir.
Her eksik gün borçlanma ile tamamlanamaz.
Borçlanma yapılabilecek durumlar:
* Askerlik
* Doğum (en fazla 3 çocuk)
* Yurtdışı çalışma 3201 ve 5510 sayılı yasaya göre
* Ücretsiz izin
* Staj (belirli şartlarda) gibi 5510 SK 41.Md.
* Alternatif çözümler:
* Çalışmaya devam etmek
* İsteğe bağlı 4/B Bağ-Kur sigorta primi ödemek