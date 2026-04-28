Kim, ne zaman emekli olacak? Özgür Erdursun, 1260 gün detayına dikkat çekti

KAYNAK:
Dünya gazetesi
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 09:22
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 09:28
emek­lilik sistemi, si­gortalılık başlangıç tarihi

Türkiye’de emek­lilik sistemi, si­gortalılık başlangıç tarihine göre fark­lı kurallara tabi olup özellikle 4A (SSK) kapsamındaki çalı­şanlar için detaylı bir planlama gerektirir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olacaklar için hayati hatırlatmalar yaptı.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNÜN KONTROLÜ

SGK HİZMET DÖKÜMÜNÜN KONTROLÜ

Emeklilik planlamasının ilk adımının hizmet dökümü olduğunu belirten Erdursun, kontrol edilmesi gereken baş­lıca noktaları açıkladı:

* İlk sigorta giriş tarihi

* Askerlik / yurtdışı borçlan­ma hakkı

* 18 yaş öncesi anne ya da ba­baya ait işyerinde çalışmalar

* Çakışan veya hatalı günler

* Statü geçişleri (SSK – Bağ- Kur – Emekli Sandığı)
 

İlk işe başlama tarihi

 İlk işe başlama tarihinin önemine vurgu yapan Erdursun, emeklilik şartlarını belirle­yen ana kriterin ilk sigorta tarihi­ olduğunu; 30.09.2008 öncesi girişler­de: Son 2520 gün kuralı, 01.10.2008 sonrası girişler­de: toplam prim gününün esas alındığını belirtti.
 

Son 2520 gün kuralı

SON 2520 GÜN KURALI

Bu kuralın yalnızca 30.09.2008 öncesi sigortalılar için geçerli­ olduğunu söyleyen Erdursun, son 2520 gün tek statü O statüden emeklilik, birden fazla statü için son 1260 gün hangi statüde fazlaysa onun geçerli olduğunu açıkladı.
 

EYT KAPSAMI (08.09.1999 VE ÖNCESİ)

EYT KAPSAMI (08.09.1999 VE ÖNCESİ)

EYT kapsamındaki sigortalı­lar için yaş şartı olmadığını, prim günü ve sigortalılık sü­resi şartı olduğunu kaydetti.

Ayrıca Erdursun;
Temel şartları şöyle sıraladı:

* İlk işe başlama tarihine göre 5000 – 5975 gün arası prim

* Sigortalılık süresi (kadın 20 yıl / erkek 25 yıl)
 

3600 prim gün sayısı

Ayrıca 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli ola­bilir. Burada da dikkat edilmesi gereken bir tablo var. 3600 prim gün sayısını ve 15 yıllık sigortalı­lık süresini tamamlama tarihine göre şu şekilde bir kademe vardır.

23.05.2002’den önce kadınlar 50 yaş, erkekler 55 yaş

24.05.2002/23.05.2005 ka­dınlar 52 yaş, erkekler 56 yaş

24.05.2005/23.05.2008 kadın­lar 54 yaş, erkekler 57 yaş

24.05.2008/23.05.2011 kadın­lar 56 yaş, erkekler 58 yaş

24.05.2011 sonrası kadınlar 58 yaş,

24.05.2011/23.05.2014 erkek­ler 59 yaş

24.05.2014 sonrası erkekler 60 yaş
 

09.09.1999 – 30.04.2008 arası sigortalılar

09.09.1999 – 30.04.2008 ARASI SİGORTALILAR

Bu grup için emeklilik şartla­rı iki alternatif üzerinden belir­lenir:

Emeklilik Şartları (1999 – 2008 arası girişler)

Seçenek 1:

* Sigortalılık süresi: 25 yıl

* Prim günü: 4500 gün

* Kadın: 58 yaş

* Erkek: 60 yaş
 

emeklilik

Seçenek 2:

* Prim günü: 7000 gün

* Kadın: 58 yaş

* Erkek: 60 yaş

* Bu iki seçenekten hangisi önce tamamlanırsa emeklilik o şart üzerinden gerçekleşir.
 

7200 günü hangi tarihte tamamladı­ğınız

01.05.2008 SONRASI KA­DEME SİSTEMİ

Bu dönemde sistem tamamen kademeli hale gelmiştir.

7200 Gün Üzerinden Emekli­lik Yaşı, prim gününü tamamla­ma tarihine göre:

* 2008 – 2035 Kadın 58 / Erkek 60

* 2036 – 2037 Kadın 59 / Erkek 61

* 2038 – 2039 Kadın 60 / Erkek 62

* 2040 – 2041 Kadın 61 / Erkek 63

* 2042 – 2043 Kadın 62 / Erkek 64

* 2044 – 2045 Kadın 63 / Erkek 65

* 2046 – 2047 Kadın 64 / Erkek 65

* 2048 ve sonrası Kadın 65 / Erkek 65

* Burada kritik nokta: 7200 günü hangi tarihte tamamladı­ğınızdır.
 

1.5.2008 SONRASI GİRİŞLER İÇİN 2.ALTERNATİF

1.5.2008 SONRASI GİRİŞLER İÇİN 2.ALTERNATİF

İlk Giriş Tarihine Göre Prim ve Yaş

* 2008 4600 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2009 4700 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2010 4800 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2011 4900 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2012 5000 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2013 5100 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2014 5200 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2015 5300 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2016 ve sonrası 5400 gün Kadın 61 / Erkek 63
 

EMEKLİLİK BAŞVURU SÜRECİ

EMEKLİLİK BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru iki şekilde yapılabilir:

* e-Devlet üzerinden

* Sisteme giriş

* “4A Emeklilik Başvurusu” araması

* Bilgilerin kontrolü

* Başvurunun tamamlanması

* SGK üzerinden

* Dilekçe verilmesi(Tahsis Ta­lep Belgesi)

* Belgelerin teslim edilmesi

* Başvurunun işleme alınması
 

EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMA

EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMA

Emeklilik sonrası çalışma mümkündür:

* Özel sektör: Emekli maaşı kesilmez

* Kamu: Emekli maaşı kesilir

* Bu durum, emeklilik sonrası gelir planlamasında önemlidir.
 

PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR

PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR

Her eksik gün borçlanma ile tamamlanamaz.

Borçlanma yapılabilecek durumlar:

* Askerlik

* Doğum (en fazla 3 çocuk)

* Yurtdışı çalışma 3201 ve 5510 sayılı yasaya göre

* Ücretsiz izin

* Staj (belirli şartlarda) gibi 5510 SK 41.Md.

* Alternatif çözümler:

* Çalışmaya devam etmek

* İsteğe bağlı 4/B Bağ-Kur si­gorta primi ödemek
 

