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Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:52
Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 vergilendirme dönemine ilişkin verileri yayımladı. Böylelikle Türkiye’de en fazla vergi beyan eden vergi rekortmenleri de belli oldu. 90’lı yıllardan bu yana her yıl açıklanan vergi rekortmenleri de merak konusu oldu. İşte 1990’dan günümüze en çok vergi ödeyenler…

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Türkiye vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla vergi ödeyen kişi ve kurumlar da belli oldu. Listenin zirvedeki isimleri son 3 yılda aynı kaldı. İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri…

2 KEZ İSİMLER GİZLENDİ

Gelir vergisi rekortmeni 2023 yılında 1,95 milyar liralık tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. 90’lı yıllarda üst üste çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan vergi rekortmeni oldu. 2018-2019 yıllarında vergi rekortmenlerinin adı gizli tutuldu.

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri - 1. Resim

İŞTE SON 33 YILIN VERGİ REKORTMENLERİ

1990 yılı Matild Manukyan

1991 yılı İnan Kıraç

1992 yılı Matild Manukyan

1993 yılı Matild Manukyan

1994 yılı Aydın Doğan

1995 yılı Aydın Doğan

1996 yılı Aydın Doğan

1997 yılı Demir Sabancı

1998 yılı Aydın Doğan

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri - 2. Resim

1999 yılı Ayhan Şahenk

2000 yılı Demir Sabancı

2001 yılı Aydın Doğan

2002 yılı Cemil Özgür

2003 yılı Cemil Özgür

2004 yılı Talip Kahraman

2005 yılı Aydın Doğan

2006 yılı Demir Sabancı

2007 yılı Aydın Doğan

2008 yılı Aydın Doğan

2009 yılı Aydın Doğan

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri - 3. Resim

2010 yılı Rahmi Koç

2011 yılı Semahat Arsel

2012 yılı Semahat Arsel

2013 yılı Rahmi Koç

2014 yılı Şarık Tara

2015 yılı Semahat Arsel

2016 yılı Semahat Arsel

2017 yılı Şarık Tara

2018 yılı İsmi Gizli

2019 yılı İsmi Gizli

2020 yılı Liste Açıklanmadı

2021 yılı Selçuk Bayraktar

2022 yılı Selçuk Bayraktar

2023 yılı Selçuk Bayraktar

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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