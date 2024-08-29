Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri
Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 vergilendirme dönemine ilişkin verileri yayımladı. Böylelikle Türkiye’de en fazla vergi beyan eden vergi rekortmenleri de belli oldu. 90’lı yıllardan bu yana her yıl açıklanan vergi rekortmenleri de merak konusu oldu. İşte 1990’dan günümüze en çok vergi ödeyenler…
Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Türkiye vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla vergi ödeyen kişi ve kurumlar da belli oldu. Listenin zirvedeki isimleri son 3 yılda aynı kaldı. İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri…
2 KEZ İSİMLER GİZLENDİ
Gelir vergisi rekortmeni 2023 yılında 1,95 milyar liralık tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. 90’lı yıllarda üst üste çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan vergi rekortmeni oldu. 2018-2019 yıllarında vergi rekortmenlerinin adı gizli tutuldu.
İŞTE SON 33 YILIN VERGİ REKORTMENLERİ
1990 yılı Matild Manukyan
1991 yılı İnan Kıraç
1992 yılı Matild Manukyan
1993 yılı Matild Manukyan
1994 yılı Aydın Doğan
1995 yılı Aydın Doğan
1996 yılı Aydın Doğan
1997 yılı Demir Sabancı
1998 yılı Aydın Doğan
1999 yılı Ayhan Şahenk
2000 yılı Demir Sabancı
2001 yılı Aydın Doğan
2002 yılı Cemil Özgür
2003 yılı Cemil Özgür
2004 yılı Talip Kahraman
2005 yılı Aydın Doğan
2006 yılı Demir Sabancı
2007 yılı Aydın Doğan
2008 yılı Aydın Doğan
2009 yılı Aydın Doğan
2010 yılı Rahmi Koç
2011 yılı Semahat Arsel
2012 yılı Semahat Arsel
2013 yılı Rahmi Koç
2014 yılı Şarık Tara
2015 yılı Semahat Arsel
2016 yılı Semahat Arsel
2017 yılı Şarık Tara
2018 yılı İsmi Gizli
2019 yılı İsmi Gizli
2020 yılı Liste Açıklanmadı
2021 yılı Selçuk Bayraktar
2022 yılı Selçuk Bayraktar
2023 yılı Selçuk Bayraktar