Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

29 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:52

Asgari ücret 2025 zammı için IMF hesabı! Zam oranı ve net rakam belli oldu

Asgari ücret 2025 zammı için IMF hesabı! Zam oranı ve net rakam belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Türkiye vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla vergi ödeyen kişi ve kurumlar da belli oldu. Listenin zirvedeki isimleri son 3 yılda aynı kaldı. İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri…

2 KEZ İSİMLER GİZLENDİ

Gelir vergisi rekortmeni 2023 yılında 1,95 milyar liralık tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. 90’lı yıllarda üst üste çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan vergi rekortmeni oldu. 2018-2019 yıllarında vergi rekortmenlerinin adı gizli tutuldu.

İŞTE SON 33 YILIN VERGİ REKORTMENLERİ

1990 yılı Matild Manukyan



1991 yılı İnan Kıraç



1992 yılı Matild Manukyan



1993 yılı Matild Manukyan



1994 yılı Aydın Doğan



1995 yılı Aydın Doğan



1996 yılı Aydın Doğan



1997 yılı Demir Sabancı



1998 yılı Aydın Doğan

1999 yılı Ayhan Şahenk



2000 yılı Demir Sabancı



2001 yılı Aydın Doğan



2002 yılı Cemil Özgür



2003 yılı Cemil Özgür



2004 yılı Talip Kahraman



2005 yılı Aydın Doğan



2006 yılı Demir Sabancı



2007 yılı Aydın Doğan



2008 yılı Aydın Doğan



2009 yılı Aydın Doğan

2010 yılı Rahmi Koç



2011 yılı Semahat Arsel



2012 yılı Semahat Arsel



2013 yılı Rahmi Koç



2014 yılı Şarık Tara



2015 yılı Semahat Arsel



2016 yılı Semahat Arsel



2017 yılı Şarık Tara



2018 yılı İsmi Gizli



2019 yılı İsmi Gizli



2020 yılı Liste Açıklanmadı



2021 yılı Selçuk Bayraktar



2022 yılı Selçuk Bayraktar



2023 yılı Selçuk Bayraktar