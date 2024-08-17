Kimi olmayan havuzu gösterdi, kimi sahte fiyat verdi! Ticaret Bakanlığı affetmedi: Rekor cezayı kesti

17 Ağustos 2024 10:28 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:35

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketici mağduriyetine yol açan reklamlara yönelik incelemelerine devam ediyor. Kurul, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik soruşturmalarında 128 dosyada 16,2 milyon TL ceza kararı verildi

İLK 8 AYDA 165 MİLYON TL CEZA

Reklam Kurulu’nun bu ayki gündeminde görüşülen 138 adet dosyadan 128’i mevzuata aykırı buldu. Para cezasının yanında toplam 16.257.632,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu 2024’ün ilk 8 ayında 1055 dosyada 165 milyon TL ceza uyguladı.

ALDATICI REKLAMA SIKI TAKİP

Böylelikle, 2024’ün ilk sekiz ayında Reklam Kurulu tarafından toplam 1.202 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.055 adet dosya hakkında durdurma cezası verildi. Bu incelemeler sonrası toplam 165.041.612-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

YANILTICI FİYATA REKLAM DURDURMA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, turizm sektöründe faaliyet gösteren yurt dışı merkezli bir şirkete ait bilgeler yaptığı incelemede şirketin çevrimiçi arama motorunda yapılan aramada görülen fiyat bilgileri ile o sonuç üzerinden ulaşılan internet sitesinde yer verilen fiyat bilgilerinin birbirinden farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bakanlık şirkete ait tanıtımlara durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

OLMAYAN HAVUZ GÖSTERİLDİ

Sağlık turizminde tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bir devre mülk tesisinin tanıtımları reklam mevzuatı kapsamında incelendi. Tesisin termal özelliğe sahip kaplıca alanlarının mühürlenerek kullanıma kapatılmasına karşın reklamlarında havuz görsellerine ve “termal” ibaresine yer verildiği görüldü.

Söz konusu firma hakkında reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"DOMUZ DERİSİ VARDIR" DEMEYEN FİRMAYA CEZA

Bu yaklaşıma uygun olarak, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait yurt dışı alan adı uzantılı internet sitesinde yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğu bilgisine yer verilmesine rağmen Türkiye alan adı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde tüketicileri eksik bilgilendiren reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.