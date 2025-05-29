Kimler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? Bayram ikramiyesi için dikkat!

2025 Kurban Bayramı öncesi herkesin merakla beklediği konu bayram ikramiyesi almak için hangi şartlar gerekiyor? Hali hazırda işgörmezlik ödeneği, ölüm aylığı alan kişiler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Bayram ikramiyesi kime ne kadar yatırılacak? İşte detaylar...

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi Kurban Bayramı'na bayram ikramiyesini alarak girecek. Ramazan Bayramı'nda 15.8 milyon kişiye toplam 57.2 milyar lira ikramiye ödeyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı öncesinde de yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar lira ikramiye ödemesi yapacak. Peki 2025 Kurban bayramı emekli ikramiyesini kimler alabilecek ve ne kadarlık bir ödeme hesaplarına yatacak? İşte tüm merak edilenler...

NE ZAMAN ÖDEME YAPILACAK

Ödemelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLERE ÖDEME YAPILACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak.

Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak. SGK, ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor. İkramiye için başvuru gerekmiyor.



KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

2018'de her bayram için bin lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltildi. Bu yılın ilk ikramiyesi yeni tutardan ödendi. Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de 4 bin lira verilecek. Ölüm aylıklarında ise aylık oranı üzerinden hesaplanan tutar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişiye, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiye de yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR NE OLACAK?

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ORANI

İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapılıyor. İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor.

Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında 4 bin lira ikramiye alabilecek. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği verilenlere de emekliliğinden dolayı 4 bin lira ödenecek.

SON TARİH NE ZAMAN?

Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. 31 Mayıs tarihine kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra ikramiyelerini hesabında görecek. 1 Haziran'dan itibaren başvuranlar ise ikramiyeden önümüzdeki yıl yararlanmaya başlayacak.