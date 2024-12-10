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Kimse farkına varmadı ünlü ekonomist ortaya çıkardı! Kontrol etmeden sakın hareket etmeyin

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:21
Kimse farkına varmadı ünlü ekonomist ortaya çıkardı! Kontrol etmeden sakın hareket etmeyin

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Telefon operatörleri ise harekete geçti. Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak vatandaşları yeni yıl öncesi uyardı. Aktaş, Türkiye’deki üç büyük telefon operatörüne yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Taahhütlü telefon tarifeleri ile sunulan avantajlar yeni yıl öncesi hız kazandı. Yılın son günlerine doğru çoğu telefon operatörlerinin müşterilerini arayıp taahhüt sürelerinin bittiğini öne sürerek yeni kampanyalarını tanıttığı iddia edildi. İddia sahibi ise ünlü ekonomist Alaattin Aktaş. 

CEP TELEFONU TAAHHÜT SÜRELERİ KISALDI

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından  Türkiye’deki üç büyük telefon operatörünü hedef aldı. Operatörlerin aboneleri taahhüt süreleri bitmeden arayarak avantajlı yeni sözleşme önerisinde bulunduğu iddia edildi. Aktaş, bu uygulamanın hem tüketiciyi yanıltıcı olduğunu hem de sözleşme sürelerini fiilen kısalttığını açıkladı.

Ünlü ekonomist vatandaşı uyararak kontrol etmeden hareket etmemesi gerektiğini savundu.

Aktaş, Türkiye’deki üç büyük operatörün ikisinin Varlık Fonu bünyesinde olduğunu, bir diğerinin ise yüzde 25 oranında Maliye Bakanlığı’na ait olduğunu hatırlatarak, kamu operatörlerinin zam politikalarının daha adil olması gerektiğini belirtti.

Paylaşımı şöyle;

Kimse farkına varmadı ünlü ekonomist ortaya çıkardı! Kontrol etmeden sakın hareket etmeyin - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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