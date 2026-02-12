Kimse kütüğünün olduğu yerde yaşamıyor! Yerli ve yabancı sayısının en yüksek olduğu iller belli oldu

Türkiye’de illerin kütüklerine kayıtlı toplam yerli nüfus 84 milyon 572 bin 653 kişi oldu. Buna göre, il nüfusuna kayıtlı olup yine aynı şehirde yaşayanların oranı %55,49 olarak hesaplandı. Nüfusun %44,51’inin ise başka illerin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu görüldü.

Türkiye gazetesinin paylaştığı verilere göre, Türkiye’de iç göç hareketliliğinin yüksek seyrettiğini ortaya koyarken; bazı illerde “yerli nüfus” oranı dikkat çekerken, bazı şehirlerde ise başka illere kayıtlı vatandaşların ağırlığı öne çıkıyor.

İşte yerli ve yabancı nüfusun en yoğun olduğu iller...