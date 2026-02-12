Kimse kütüğünün olduğu yerde yaşamıyor! Yerli ve yabancı sayısının en yüksek olduğu iller belli oldu

Kategoriler
Türkiye’de illerin kütüklerine kayıtlı toplam yerli nüfus 84 milyon 572 bin 653 kişi oldu. Buna göre, il nüfusuna kayıtlı olup yine aynı şehirde yaşayanların oranı %55,49 olarak hesaplandı. Nüfusun %44,51’inin ise başka illerin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu görüldü.
Türkiye gazetesinin paylaştığı verilere göre, Türkiye’de iç göç hareketliliğinin yüksek seyrettiğini ortaya koyarken; bazı illerde “yerli nüfus” oranı dikkat çekerken, bazı şehirlerde ise başka illere kayıtlı vatandaşların ağırlığı öne çıkıyor.
İşte yerli ve yabancı nüfusun en yoğun olduğu iller...
TÜİK verilerine göre aynı şehirde yaşayıp da, o ilin kütüğüne kayıtlı nüfus oranı en düşük iller şöyle sıralandı:
-İstanbul: 15 milyon 146 bin 777 (%14,02)
-Kocaeli: 2 milyon 141 bin 151 (%26,04)
-Ankara: 5 milyon 781 bin 687 (%28,22)
-Yalova: 293 bin 209 (%28,94)
-Tekirdağ: 1 milyon 198 bin 069 (%31,93)
-İzmir: 4 milyon 461 bin 223 (%37,07)
-Antalya: 2 milyon 645 bin 375 (%41,78)
-Bursa: 3 milyon 208 bin 306 (%48,77)
-Muğla: 1 milyon 72 bin 894 (%51,19)
-Mersin: 1 milyon 913 bin 113 (%53,85)
Verilere göre il kütüğüne kayıtlı nüfus oranı en yüksek iller ise şunlar oldu.
-Şanlıurfa: 2 milyon 260 bin 403 (%93,69)
-Adıyaman: 616 bin 111 (%92,90)
-Kahramanmaraş: 1 milyon 142 bin 257 (%91,66)
-Ağrı: 489 bin 981 (%90,53)
-Ordu: 762 bin 797 (%89,41)
-Muş: 388 bin 565 (%88,69)
-Şırnak: 572 bin 489 (%88,55)
-Çorum: 514 bin 579 (%88,53)
-Bingöl: 281 bin 658 (%88,25)
-Sivas: 624 bin 600 (%88,24)
(Not: Tablolardaki nüfus verileri, illerdeki TC vatandaşlarının toplam sayılarını vermektedir. Oranlar ise söz konusu ildeki yerli nüfusu göstermektedir.)
RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?
İstanbul, Kocaeli, Ankara, Yalova, Tekirdağ, İzmir, Antalya ve Bursa’da yaşayan nüfusun yarısından fazlasının kaydı başka illerde görünüyor. Ağırlıklı olarak batıda ve sahillerde konumlanan bu iller, iş imkanlarının da yüksek olması sebebiyle başka illerden gelen daha fazla nüfusa ev sahipliği yapıyor.
Öte yandan “çoğunlukla il nüfusuna kayıtlı kişilere ev sahipliği yapan” illerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konumlandığı görülüyor.