Kimsenin aklına gelmezdi! Elazığlı genç babaannesinden esinlenip ağlarını örüyor

25 Haziran 2024 13:07 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:08

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Dedeyolu köyünde yaşayan 2 çocuk babası Sırrı Taha Bal, azmi ve kararlılığı ile herkese örnek oluyor.

Genç girişimci, çocukken babaannesinin ipek çekip iğne oyası yapmasından esinlendi ve bu işi yapmaya karar verdi.

4 YIL CANLA BAŞLA ÇALIŞTI

Ailesinin destekleri ve kendi imkanlarıyla 4 yıl önce arazi satın alarak bin 200 adet dut fidanı dikimi gerçekleştiren Bal, aynı zamanda 300 metrekare kapalı bir alan üzerine 25 kutu kapasiteli tesis kurdu.

Burada yılda tek sefer üretimi yapılan ipek böceği yetiştiriciliği sürdüren Bal, 40 günün sonunda besledikleri böceklerden ortalama 800 kilogram koza elde etmeyi hedefliyor.

Elazığ tarihinin en büyük ve kapasiteli ilk ipek böceği yetiştiriciliği çiftliği kuran Bal, genç girişimcilere tavsiye ediyor.

YILMADI, AZMETTİ, BAŞARDI

İpek böceği yetiştiriciliği fikrinin babaannesinden geldiğini belirten Sırrı Taha Bal, ''Bu işi babaannemden esinlenerek yaptım.

Onlar merdiven altından ipek çekip çile yaparlardı ve ondan da iğne oyası yaparlardı.

Ben de bundan ilham alarak üretime başladım. İlk iki deneyimimde başarısız oldum ama yılmadım.

Yılmadım çünkü şehrimin ve ülkemin buna ihtiyacı olduğunu biliyorum.

Bu çitliği de kendi imkanlarımla yaptım. İpek böceklerimiz sadece dut yapağından beslenen bir hayvan. 40 günde koza yapıp bize ham maddeyi veriyor. Biz de bu ham maddeyi kooperatife gönderiyoruz” dedi.