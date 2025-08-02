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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kimya sektörü temmuzda 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Kimya sektörümüz temmuz ayında gerçekleştirdiği 3,4 milyar dolarlık ihracat ile aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı." dedi.

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Kimya sektörü temmuzda 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 17:17

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaşarak 25 milyar dolar gerçekleşti. sektörü ise temmuz ayında gösterdiği güçlü performansla 3,4 milyar dolarlık ihracata imza atarak aylık bazda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Kimya sektörü temmuzda 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İKİNCİ SEKTÖR OLDU

En çok ihracat yapan ikinci sektör kimya oldu. Sektörün 7 aylık ihracatı ise 19 milyar doları aştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz temmuz ayında gerçekleştirdiği 3,4 milyar dolarlık ihracat ile aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kimya sektörü temmuzda 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı

Temmuz ayı itibarıyla 850 milyon dolarlık değer artışı sağlayan kimya sektörünün bu yönüyle tüm sektörler arasında en çok değer artışı gösteren birinci sektör olduğunu vurgulayan Pelister, şunları kaydetti:

"Geçen yıl temmuz ayına göre ihracatımız yaklaşık yüzde 33 arttı. Ocak-temmuz dönemi ihracatımız ise yüzde 4,5 artışla 19 milyar doları aştı. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Temmuz ayında hem genel ihracatımızın hem de sektörümüzün aylık bazda kırdığı bu tarihi bize gelecek dönem için de umut veriyor. Böylesine zorlu bir dönemde bu başarıya imza atan, emeği geçen tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca, kimya sektöründe ihracat başarılarıyla ülkemizin gücüne güç katan tüm firmalarımızı tek tek kutluyor, sürdürülebilir başarılarının devamını diliyorum. Kimya sektörü olarak yılın geri kalanında aynı istikrar ve başarıyı sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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#türkiye
#ihracat
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#kimya
#Timothy Peterson
#İkmİb
#Ekonomi
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