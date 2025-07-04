Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

KİPTAŞ'taki 300 dairelik rüşvet iddiası sonrası emlakçılar harekete geçti! Tek istekleri var

İBB soruşturmasında adı geçen KİPTAŞ'ın, firmalara ve vatandaşa piyasanın çok üzerinde teklif verdiği ve 300 konutu rüşvete alet ettiği iddiası sonrası emlakçılar KİPTAŞ'taki fahiş fiyatların araştırılmasını istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KİPTAŞ'taki 300 dairelik rüşvet iddiası sonrası emlakçılar harekete geçti! Tek istekleri var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 20:40

Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan 'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Murat Erenler, ifadesinde KİPTAŞ Yeşilpınar projesindeki 300 dairenin 3 kişiye satıldığını öne sürmüştü.

Soruşturmayla bir kez daha gündeme gelen KİPTAŞ'taki işleyişin nasıl olduğu ve dairelerin fiyatları merak konusu oldu. sektörü çalışanları, İstanbul gibi kentsel dönüşümün gerekli olduğu bir yerde KİPTAŞ'ın firmalara ya da bina sakinlerine tekliflerinin piyasanın çok çok üzerinde olduğunu öne sürdü.

KİPTAŞ'taki 300 dairelik rüşvet iddiası sonrası emlakçılar harekete geçti! Tek istekleri var

"2+1'LER 7 MİLYONDAN BAŞLIYOR"

7 yıldır Alibeyköy bölgesinde çalıştıklarını söyleyen emlakçı Mustafa Taylan Çiçek, "KİPTAŞ Yeşilpınar evlerinde 2+1'ler 7 milyondan başlıyor. 3+1'ler 8 buçuk milyondan başlıyor" dedi.

Emekli İş Bankası Şube Müdürü olan ve 7 yıldır emlak sektöründe çalışan Osman Demircan ise "İddialar kısmında KİPTAŞ'a baktığımızda özellikle İstanbul gibi kentsel dönüşümün gerekliliğinin olduğu bir yerde KİPTAŞ'ın firmalara ya da bina sakinlerine teklifleri piyasanın çok çok üzerinde.

Bir müteahhidin aynı binaya kat karşılığı yık-yap ile girdiğinde istediği parayla KİPTAŞ'ın istediği paralar arasında dağlar kadar fark var. Bu bölgede yaklaşık iki katı kadar bir fark görülmekte. Burada tabii ki KİPTAŞ'ın yaptığı konutlar kalitelidir ama inşaat maliyetleri Türkiye'nin her yerinde hemen hemen aynı, metrekaresi 800 ila bin dolar arasında değişiyor.

KİPTAŞ'taki 300 dairelik rüşvet iddiası sonrası emlakçılar harekete geçti! Tek istekleri var

"OLMASI GEREKENİN 2 KATI BEDEL İSTENİYOR"

Dolayısıyla KİPTAŞ'ın kentsel dönüşümde istediği paraların neye göre hesaplandığına bakıldığında bazı şeyler ortaya çıkmış gibi görünüyor. Tabii bunlar birer iddia, daha ispatlanmış bir şey yok.

Piyasadan gördüğümüz kadarıyla bina sakinlerinden olması gerekenin iki katı bir bedel isteniyor. Bizim de müteahhitler aracılığıyla teklif verdiğimiz binalar var. Tabii KİPTAŞ da bizim verdiğimiz fiyatın yaklaşık bir buçuk katı bir fiyatla geliyor.

KİPTAŞ'taki 300 dairelik rüşvet iddiası sonrası emlakçılar harekete geçti! Tek istekleri var

"GİDERLERE TEK TEK BAKMAK LAZIM"

Bir kere emlak piyasası çok pahalı, İstanbul gerçekten Türkiye'nin en değerli ili. Bu noktada sadece KİPTAŞ'ın inşaat maliyetlerinde yüksekliğin sebebinin araştırılması gerekiyor. Herhangi bir müteahhit ve KİPTAŞ arasında bir fark yok. İkisi de aynı malzemeyi, aynı ustaları ve hatta yeri geldiğinde aynı taşeronları kullanıyor. Müteahhit bin dairelik bir projede bir daireyi 5-5 buçuk milyon TL'ye satarken, KİPTAŞ 7 buçuk-8 milyon TL'ye satıyorsa eğer bunun sebebi maliyettendir. Bu maliyetlerin de kaynaklarına geri dönüp oradaki giderlere tek tek bakmak lazım" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında şoke eden detaylar! 300 daire 3 isme yazıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yolsuzluk soruşturmasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı
ETİKETLER
#istanbul
#ekrem imamoğlu
#emlak
#kentsel dönüşüm
#konut fiyatları
#Kİptaş
#Yolsuzluk Soruşturması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.