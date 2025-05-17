Kira balonu patladı mı? Uzman isim konutta kira fiyatlarının düşeceği tarihi açıkladı

Konut fiyatlarında yaz sakinliği bekleniyor. Kiralık ve satılık konut piyasası vatandaşların odağında. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, enflasyondaki düşüş eğiliminin kira artış hızını yavaşlatacağını belirterek, yaz aylarında fiyatların dengede kalmasını öngördüklerini ifade etti.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kira fiyatları ve sektördeki güncel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akçam, enflasyondaki gerilemenin kira artış hızını da etkilediğine vurgu yaptı.

ENFLASYON DÜŞÜYOR, KİRA ARTIŞ HIZI YAVAŞLIYOR

Nisan ayında kira artış oranının yüzde 51,8 seviyesinde olduğunu hatırlatan Akçam, bu oranın mayısta yüzde 48,2’ye gerilediğini belirtti. Akçam, enflasyondaki düşüş trendi sürdükçe kira artış hızında da yavaşlama beklediklerini dile getirdi.

YAZ AYLARINDA FİYATLAR STABİL OLABİLİR

Kira fiyatlarına ilişkin yaz dönemi öngörüsünü de paylaşan Akçam, “Yaz aylarında kiralık konut fiyatlarının stabil bir seyir izlemesini bekliyoruz” dedi. Enflasyondaki gerilemenin bu durumu destekleyeceğini ifade etti.

SOSYAL KONUT PROJELERİ FİYATLARI DENGELEYEBİLİR

Konut arzının kira fiyatları üzerindeki etkisine değinen Akçam, sosyal konut projelerinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un bu alandaki açıklamalarını hatırlatarak, "Barınma ihtiyacı sosyal konutlarla karşılandıkça kira fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim olacak" değerlendirmesinde bulundu.

SEZONLUK GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Özellikle memur atamaları ve öğrencilerin barınma ihtiyaçları gibi dönemsel etkilerin kira fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığını belirten Akçam, bu tür etkenlerin yaz döneminde piyasayı şekillendirdiğini söyledi.

DENETİMLER ARTTI, SUİSTİMALLER AZALIYOR

Sektördeki suistimallere karşı alınan önlemlere de değinen Akçam, elektronik kontrat ve dijital denetim sistemleri sayesinde kontrol mekanizmalarının güçlendirildiğini ifade etti. Bu düzenlemelerin kira piyasasını olumlu etkilediğini vurguladı.

DEPREM SONRASI FİYAT ARTIŞI VE CEZALAR

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından satılık ve kiralık konut fiyatlarında yüzde 8-10 civarında artış yaşandığını kaydeden Akçam, bu artışlara tepki olarak Ticaret Bakanlığı'nın devreye girdiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yapılan uyarı sonrası, fiyatları yükselten ev sahiplerine 250 bin lira, emlak danışmanlarına ise 100 bin lira ceza kesildiğini belirtti.

İLAN PORTALLARINA DÜZENLEME TALEBİ

Son olarak sektördeki bir soruna değinen Akçam, emlak ilan portallarında görülen yüksek fiyatların piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, bu alan için de düzenleme çağrısında bulundu.